Großartige Stimmen, verrückte Kandidaten, ehrliche Urteile- Start der "Deutschland sucht den Superstar" Castings am 4. Januar 2020

Wenn am Samstag, den 4. Januar 2020, um 20.15 Uhr die lustigen Castingfolgen von "Deutschland sucht den Superstar starten (immer samstags und dienstags) ist auch die beliebte Jury wieder mit dabei: Erfolgsproduzent und Chefjuror Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, das Ausnahmetalent mit der Soulstimme, Songwriter, Producer und Musikdozent, Pietro Lombardi (Gewinner der achten DSDS-Staffel und Chartstürmer "Mein Herz") sowie Oana Nechiti (Profitänzerin "Let's Dance", Choreographin und Stilikone) werden auch in dieser Staffel die Talente bewerten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ein großes Thema während der Castings ist: "Dieter Sucht Den Supersingle" für Pietro, denn der ist seit vier Jahren Single und möchte sich wieder verlieben. Und Dieter hat sich vorgenommen, seinem Kollegen bei der Partnersuche zu helfen. Er guckt, ob sich unter den Kandidatinnen nicht jemand finden lässt. So kommt es zu liebvollen Seitenhieben, nicht immer ernst gemeinten Tipps und herzhaften Lachern. In der zweiten Castingshow (7. Januar 2020) erhält Pietro einen Liebesbrief. Die Kandidatin scheint nur Augen für ihn zu haben, für Pietro singt sie ihr Lied und hinterlässt am Ende sogar ihre Telefonnummer. Wie reagiert Pietro?

Stripperin Carina betanzt Pietro in der zweiten Castingshow am Dienstag, den 7. 1., 20.15 Uhr. Das wird jedoch nicht nur dem armen Pietro zuviel: "Mama wenn du das siehst, sorry!", Dieter verlässt sogar das Studio.

Auch in der ersten Castingshow am 4.1.2020 ist es Pietro Lombardi der im Mittelpunkt steht: In Füssen castet die Jury beim schönstem Sonnenschein im Freien mit Blick auf den See und Schloß Neuschwanstein. Als Dieter Bohlen die Sängerin Júlia sieht witzelt er: "Wenn die gut singt, muss Pietro in den See springen." Júlia performt "Ain't Nobody" von Chaka Khan ... Ob Pietro tatsächlich in den 14 Grad kalten Forggensee springen muss?

Die Jury-Castings fanden dieses Jahr in Ludwigs Festspielhaus in Füssen mit Blick auf das weltberühmte Schloss Neuschwanstein, in Königwinter bei Bonn auf dem Drachenfels und im Hanse Gate Hamburg an der Elbe statt. Die 12 Castingshows sind lustig und verrückt und versprechen jede Menge Spaß. Vom Puppenspieler über den Soldaten bis hin zur Tätowiererin treten begabte, unterhaltsame und aufsehenerregende Talente vor die Jury, um diese von ihren Gesangstalenten zu überzeugen. Jeder Juror hat die Möglichkeit in den Castings eine "Goldene CD" zu vergeben, mit der besonders talentierte Sänger*innen ein direktes Ticket für den Auslandsrecall in Südafrika erhalten.

Alle Kandidaten der ersten beiden Castingshow von "Deutschland sucht den Superstar" am 4. Januar und 7. Januar finden Sie im RTL-Newsroom: https://Kommunikation.rtl.de

