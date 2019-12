RTL Television GmbH

"Alles was zählt" goes Gameshow - Phylicia Whitney moderiert zu "Pech im Spiel, Glück in der Liebe"

Köln (ots)

Als Reporterin und Moderatorin präsentierte Phylicia Whitney bisher überwiegend News und Dokus - nun steht sie erstmals in einer täglichen Serie vor der Kamera. Bei "Alles was zählt" moderiert die Kölnerin ab Folge 3334 (12. Dezember 2019, ab 19:05 bei RTL) in drei aufeinanderfolgenden Episoden eine Gameshow, in der Marie und Deniz (Cheyenne Pahde, Igor Dolgatschew) ihre Liebe auf die Probe stellen. "Da ich im moderativen Bereich zuhause bin, fiel es mir leicht, diese Expertise als eine perfekte Mischung von Schauspiel und Moderation in der Serie einzusetzen.", so Phylicia Whitney. "Zudem haben mir meine Spielpartner Cheyenne Pahde und Igor Dolgatschew mit ihren Tipps und ihrem Einfühlungsvermögen geholfen, meinen Ausflug in die Welt des Schauspiels zu meistern." Werden weitere Ausflüge folgen? "Ich bin für alles offen, sofern es zu mir passt", sagt Phylicia.

Phylicia Whitney ist den Zuschauern unter anderem bekannt aus den "RTLII-News" (2013-2018), "Das Ding" (vom SWR, seit März 2019), sowie sporadischen Moderationen beim 24 Stunden Rennen (Nitro, 2017), den VOX News (2019), "Punkt 12" (seit 2013), bei Sport 1 (seit Anfang 2019) oder den Radiosendern SWR4 und SWR3. Im TV und in Social Media tritt sie auch unter ihrem Künstlernamen "Flitzi" auf.

Darum geht's in der AWZ-Story: Ursprünglich sollte Marie mit ihrem Bruder Ingo (André Dietz) gegen das Promi-Pärchen Aylin und Piedro antreten. Deniz hat die Karten jedoch neu gemischt, Ingos Platz eingenommen und möchte Marie seine Liebe beweisen, indem er ihr ein guter Spielpartner ist. Die Chancen auf den Gewinn sind anfangs gering, doch Marie und Deniz zeigen Kampfgeist. Spielen sie sich so in die Herzen der Zuschauer?

