Neuer Serien-Donnerstag mit "Der Lehrer", "Sekretärinnen" und "Schwester, Schwester": Das wär' doch gelacht! Neues Humor-Triple bei RTL

Die Hölle lauert überall im Berufsleben, man darf nur nicht den Humor verlieren! Machen wir auch nicht und starten deshalb am Donnerstag, 2. Januar 2020, ab 20:15 Uhr mit einem teuflisch starken Serien-Paket ins neue Jahr: Von der Schule über das Chefsekretariat bis ins Krankenhaus. Mit jeweils zehn neuen Folgen kehren Hendrik Duryn alias "Der Lehrer" und die Sitcom "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5", um 21.15 Uhr, mit Ellenie Salvo González, Jochen Horst und Susan Hoecke in den Hauptrollen, zurück. Ab 21:45 Uhr gibt's mit Caroline Maria Frier und Anna Julia Antonucci mächtig Frauen-Power in der neuen Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!". Für fiese Chef-Furore sorgt Christian Tramitz als arroganter Klinik-Chef.

"Der Lehrer" (8. Staffel, 10 neue Folgen) - Do., 2. Januar um 20.15 Uhr

Neuer Lehrer, neue Referendarin und Vollmer mittendrin: Mit dem bewegenden Abschied von Karin Noske (Jessica Ginkel) stehen die Zeichen auf Veränderung an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule. Fünf Jahre nach Karins Tod begrüßt Stefan Vollmer (Hendrik Duryn) mit Referendarin Emma (Zsá Zsá Inci Bürkle) eine ehemalige Schülerin, die jetzt zum Lehrerkollegium gehört. Im Windschatten seines Vaters feiert zudem Stefans Sohn Jonas (Merlin Rose) seinen ersten Arbeitstag als Lehrer an der GSG. Viel frischer Wind also an der Gesamtschule, aber Vollmer ist ja bekanntlich erst dann in seinem Element, wenn es ordentlich stürmt. Als alleinerziehender Vater und Witwer kümmert sich Vollmer hingebungsvoll um Töchterchen Frida (Leni Säugling). An der GSG lässt sich der Single-Papa auch in Staffel acht nicht unterbuttern, sondern springt für seine Schülerinnen und Schüler voll in die Bresche - egal, wie groß die Probleme seiner Schützlinge sind.

Alle weiteren Infos und Bildmaterial zur 8. Staffel #DerLehrer im RTL-Newsroom. Bei TVNOW ist "Der Lehrer" ab dem 26. Dezember 2019 wöchentlich zu sehen.

"Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" (2. Staffel, 10 neue Folgen) - Do., 2. Januar um 21.15 Uhr

Mit "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" feiert eine Sitcom ihr Comeback, die zeigt, dass sich der Vorhof zur Hölle im Chefsekretariat der "Sonnenschein Toast AG" befindet. Ganz nach dem Motto "Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde!" geht es mit dem Wahnsinn im Haifischbecken "Büro" weiter. In "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" rücken nach sechs Jahren wieder die Untiefen des Büroalltags auf witzige und charmante Weise in den Fokus. Katja (Ellenie Salvo González), Nicole (Susan Hoecke) und Melanie (Nina Vorbrodt) sind den täglichen Attacken ihres Chefs Berger alias Jochen Horst ausgesetzt. Damit nicht genug, die Sekretärinnen sind sich auch selber nicht grün...

Alle weiteren Infos und Bildmaterial zur 2. Staffel #Sekretärinnen im RTL-Newsroom. Hier finden Sie TV-Previews der ersten zwei Folgen. Bei TVNOW steht "Sekretärinnen" ab dem 1. Januar 2020 im Box-Set zur Verfügung.

"Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" (1. Staffel, 10 neue Folgen) - Do., 2. Januar um 21.45 Uhr

Frauen-Power, extra hoch dosiert: In der neuen Krankenhaus-Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" gibt's ordentlich was für die Lachmuskeln. Bei Krankenschwester Micki (Caroline Maria Frier) ist gerade der Wurm drin. Die neuen Kolleginnen finden sie doof, die Stationsleitung soll sie sich mit der unqualifizierten Charly (Anna Julia Antonucci) teilen und der Klinikchef Friedrich Tümmler (Christian Tramitz) macht ihr zusätzlich das Leben schwer. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten werden Micki und die Schwestern ein eingespieltes Team und auch Konkurrentin und Mitbewohnerin Charly entpuppt sich als beste Freundin. Das ungleiche Paar kämpft unerbittlich für das Wohl der Patienten - und gegen den tyrannischen Klinikchef.

Alle weiteren Infos und Bildmaterial zur 1. Staffel #SchwesterSchwester im RTL-Newsroom. Bereits jetzt sind alle Folgen bei TVNOW zu sehen.

RTL-Newsroom: kommunikation.mediengruppe-rtl.de

