20:15 Uhr, RTL Aktuell Spezial: Sondersendung zum Anschlag in Halle

In Halle (Saale) sind am Mittwochnachmittag nahe einer Synagoge mehrere Schüsse gefallen. Aus diesem Anlass und aufgrund der andauernden Bedrohungslage in Halle und Umgebung berichtet RTL heute um 20.15 Uhr erneut mit einer Sondersendung. Die Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Argentinien beginnt zehn Minuten später um 20:25 Uhr.

Unter dem Titel "RTL Aktuell Spezial - Anschlag in Halle" meldet sich News-Anchor Peter Kloeppel mit den aktuellen Entwicklungen und Einordnungen aus Halle sowie Live-Schalten mit Reportern vor Ort und Augenzeugenberichten.

Bereits am Nachmittag hatte RTL sein Programm zweimal unterbrochen und aktuell aus Halle berichtet.

