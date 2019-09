RTL Television GmbH

Ausgezeichnete Fiction als Nachwuchsfördermaßnahme: RTL vergibt START UP Preis 2019 an drei Stoffe von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg

Köln (ots)

In der letzten Woche wurde bereits zum sechsten Mal der RTL START UP Preis vergeben. Der Förderpreis, der in diesem Jahr an drei fiktionale Stoffe geht, ist eine Initiative von RTL in Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden-Württemberg und richtet sich an Studierende und Alumni der Ludwigsburger Filmschule. Studierende des Projektstudiums im 3. und 4. Jahr sowie Absolventinnen und Absolventen (Abschluss nicht länger als 3 Jahre) waren aufgerufen, Stoffvorschläge für eine Serie, Sitcom oder ein TV Movie einzureichen. Die Jury entschied sich schließlich aus 17 Einreichungen für die Projekte "einfach Maria", "Hey Doo" und "Kein Paradies".

Der RTL START UP Preis ist mit jeweils 3.000,- Euro dotiert. Zudem erhalten alle Preisträger die Möglichkeit, in der Zusammenarbeit mit der Redaktion Fiction praktische Erfahrungen zu sammeln und an ihren Stoffen zu arbeiten. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden alle Preisträger mit Teilnehmern aus anderen Nachwuchsfördermaßnahmen von RTL zu den zweimal jährlich stattfindenden Veranstaltungen "New Talents meet RTL" eingeladen.

Über die Vergabe des diesjährigen START UP Preises entschied schließlich eine fünfköpfige Jury: Philipp Steffens, Susanne Königsmann und Robert Pfeffer von RTL sowie Drehbuchautor und Filmakademie-Alumnus Alex Buresch und Tonyslav Tony Bozic, Studienkoordinator Produktion an der Filmakademie. Alle Projektteams hatten nach einem Training mit Sibylle Kurz die Möglichkeit, ihre Stoffe im Rahmen der Preisverleihung vor Vertretern der Fiction-Redaktion persönlich zu präsentieren.

Die Gewinner (in alphabetischer Reihenfolge):

"einfach Maria", Comedy Soap von der Schauspielerin Maria Kempken (Buch und Idee), Joachim Weiler (Producer) sowie Simon Halbmann (Producer) über ein gefallenes Soap-Sternchen, das aus finanziellen Gründen wieder bei ihren Eltern einziehen muss - und das mit Mitte 30.

"Hey Doo", Sitcom von Olivia Helmlinger (Autorin), Junus Baker (Producer) und Jonas Sticherling (Producer) über eine hippe WG junger Berliner, die das moderne Hauptstadt-Leben in vollen Zügen genießen, bis eines Tages ein kleines Alien Teil ihrer WG wird und ihr Leben jeden Tag aufs Neue auf den Kopf stellt.

"Kein Paradies", ein auf wahren Ereignissen basierendes Nachwendedrama von Marius Bacza (Autor, Student HFF München), Theresa Bacza (Producerin) und Ina Blus (Producerin) über den fiktiven Charakter Herbert Sturm, der mit anderen Arbeitern gegen die Schließung des Kaliwerks Bischofferode durch die Treuhand kämpft.

Außerdem gab es noch eine "Lobende Erwähnung" für die Idee zum TV Movie "Fräulein Stinnes und die Umrundung der Welt" von Friederike Weykamp (Autorin, Producerin), Steffen Freckmann (Producer) und Paul Prenissl (Producer). Sie wollen die wahre Geschichte von Clärenore Stinnes erzählen, die mit Mitte 20 ihrem gutbürgerlichen Leben entsagt, um als erster Mensch mit einem Auto die Welt zu umrunden.

Philipp Steffens (Bereichsleiter Fiction RTL): "Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder viele die Chance genutzt und am Start Up Preis teilgenommen haben. Die Einreichungen der drei Preisträger zeichnen sich durch je sehr originelle Ansätze aus, ohne dabei den Blick für ein breiteres Publikum zu verlieren. Nach den sehr überzeugend ausgearbeiteten Präsentationen im Rahmen der Preisverleihung wünsche ich den Teams nun viel Erfolg bei der Weiterentwicklung ihrer Stoffe zusammen mit unserer Redaktion."

Auch Prof. Thomas Schadt, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg, gratuliert: "An der Filmakademie versuchen wir, unsere Studierenden frühzeitig in Kontakt mit Entscheidungsträgern des Film- und Fernsehmarktes zu bringen. Durch den START UP Preis eröffnet RTL den Studierenden die Möglichkeit einer intensiven Zusammenarbeit unter realen Bedingungen und bietet gleichzeitig ein Sprungbrett in die Branche. So kann die Filmakademie ihr Engagement im praktischen Bereich um eine wertvolle Komponente ausbauen."

Pressekontakt:

Ernst Rudolf

RTL Television GmbH

Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL

Telefon: +49 221 456-74310

ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell