Kleiner Mann ganz groß: RTL setzt voll auf Comedy-Star Ralf Schmitz

Köln (ots)

Drehstart für 2. Staffel von "Schmitz & Family" / "Hotel Verschmitzt" wird ebenfalls fortgesetzt

Multitalent Ralf Schmitz ist ein wahrer Tausendsassa: Mal schwingt er den Humorhammer auf seiner Live-Tour in der ganzen Republik, danach saust der quirlig-temperamentvolle Rheinländer durchs RTL-Programm. Seine zwei erfolgreichen RTL-Comedy-Sendungen "Schmitz & Family" und "Hotel Verschmitzt" werden 2020 fortgesetzt und bereits Ende September 2019 gibt's neue Folgen der rasanten Dating-Show "Take Me Out" mit Ralf Schmitz als agilen Flirtboten.

Am Dienstag sind die Dreharbeiten für die 2. Staffel der Sketchcomedy "Schmitz & Family" gestartet. In sechs neuen Sketch-Episoden wirbelt der Top-Comedian wieder durch den alltäglichen Familienirrsinn. Die Aufzeichnungen für die Improvisations-Comedyshow "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" fanden bereits im Juli in den Köln-Mülheimer Studios statt.

Neben dem Vollblut-Comedian Ralf Schmitz sind bei "Schmitz & Family" wieder Elisabeth Baulitz ("Tatort - der kalte Fritte"), Nora Boeckler ("Meine Heile Welt"), Omar El-Saeidi ("Das Institut - Oase des Scheiterns"), Olivia Klemke ("Unter Uns"), Lukas Piloty ("SOKO Köln") und Paul Sedlmeir ("Sketch History") im Ensemble. Neu dabei ist Jan van Weyde ("Sturm der Liebe").

Promintente Gäste bei "Hotel Verschmitzt"

Motsi Mabuse, Ralf Moeller, Fabian Hambüchen, Jana Ina und Giovanni Zarella, Enie van de Meiklokjes sowie Ruth Moschner checken als prominente Gäste in das "Hotel Verschmitzt" ein. In den einzelnen Shows treten sie als Hotel-Besucher auf. Zum festen Ensemble gehören neben Ralf Schmitz die Comedians Bastian Bielendorfer, Katalyn Hühnerfeld, Kathrin Osterode, Simon Pearce und Marco Rima. Die Rolle des Einflüsterers und Improvisation-Spieleleiters übernimmt Moderator Frank "Buschi" Buschmann.

"Schmitz & Family" und "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" sind Produktionen der HPR Bild & Ton GmbH im Auftrag von RTL. Produzenten sind Jürgen Hepp und Alexander Isadi. Torsten Kluth zeichnet als Producer und Tanja Tverdokhlebova als Junior Producer verantwortlich. Die RTL-Bereichsleitung Comedy/Real Life liegt bei beiden Comedy-Formaten bei Markus Küttner. Verantwortlich für "Schmitz & Family" sind die RTL-Redakteure Meikel Giersemehl und Simone Heinrich. Für "Hotel Verschmitzt" Meikel Giersemehl und Nico Rossmann.

