Wer gewinnt das Finale von "Deutschland sucht den Superstar?" - Alicia, Davin, Joana oder Nick?

~Nach zwölf Castingsendungen, einem Recall in Ischgl, vier Recallfolgen in Thailand und drei Live-Shows ist es soweit. Die vier besten Kandidaten stehen fest: Studentin Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Altenpfleger Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen, Schülerin Joana Kesenci (17) aus Gronau und Musiker Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien). Sie kämpfen am Samstag, den 24. April 2019, 20.15 Uhr im großen Live-Finale um den Titel, 100.000 Euro und einen Vertrag mit Universal Music. In der Live-Show singen sie jeweils zwei Songs, darunter ihren eigenen Finalsong. Die vier Finaltitel stehen bereits ab Freitag auf allen Musikplattformen zum Download bereit.

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo werden im Finale wie gewohnt ihr Urteil abgeben, doch alleine die Zuschauer wählen per Telefon-, SMS- und Online-Voting (winario.de), den neuen Superstar. Erst am Schluss der Sendung wird Moderator Oliver Geissen bekannt geben, wie die Entscheidung der Zuschauer ausgefallen ist und welcher der vier Sängerinnen und Sänger zum Superstar 2019 gekürt wird.

Die Songs im DSDS-Finale:

~Alicia-Awa Beissert singt "Girl On Fire" von Alicia Keys und ihren Finalsong "Good Things"

Davin Herbrüggen singt "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams und seinen Finalsong "The River"

Joana Kesenci singt "Sweet But Psycho" von Ava Max und ihren Finalsong "Like a Fool"

Nick Ferretti singt "Don't Dream It's Over" von Crowded House und seinen Finalsong "Anyone Else"~

Die vier besten Sängerinnen und Sänger von "Deutschland sucht den Superstar" 2019

Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum Alicia hat ihre Teilnahme bei DSDS 2019 ihrer Mutter zu verdanken. Diese wollte, dass Alicia endlich was aus ihrem Gesangstalent macht und überredete ihre Tochter zu der Bewerbung mit einer ungewöhnlichen Maßnahme: "Entweder du gehst endlich zu DSDS, oder du musst dir eine eigene Wohnung suchen." Das überzeugte Alicia und Alicia überzeugte beim Casting direkt die ganze Jury. Oana Nechiti gab ihr die Goldene CD und damit das Ticket zum Recall nach Thailand. Als Wackelkandidatin schaffte es Alicia in der letzten Live-Show ins Finale, worüber sie überglücklich ist.

Davin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus Oberhausen Der sympathische Altenpfleger ist ein echtes Kind des Ruhrgebiets und stolz darauf. Im Altenheim singt Davin den Senioren vor und ist glücklich, dass er ihnen so eine Freude machen kann. Davin lebt für die Musik und möchte die Menschen mit seiner Musik beeindrucken und berühren. Schon beim Einzug in die Live-Shows versprach er: "Ich werde kämpfen und alles geben bis zum Schluss." Im Laufe der Staffel entwickelte sich Davin immer mehr und begeisterte die Jury und die Zuschauer aufs Neue.

~Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau Joana ist das Küken der diesjährigen DSDS-Staffel. Seit Kindertagen verfolgt die 17-Jährige DSDS. Die erste Staffel, die sie bewusst mitverfolgte war die, in der Pietro Lombardi gewann. Ihren Eltern war es jedoch wichtig, dass sie erstmal ihren Schulabschluss macht, bevor sie sich bei DSDS bewirbt. Am Tag ihres Abschlusses hat sie dann ihr Vater selbst bei DSDS angemeldet und sie damit überrascht. Im Laufe der Staffel konnte sie sich stetig steigern und steht verdient im Finale. Und vielleicht muss ihre geplante Ausbildung zur Gesundheits-Krankenpflegerin erstmal warten, wenn sie am Samstag gewinnen sollte.~

Nick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien) Nick Ferretti kommt aus Neuseeland und arbeitet aktuell in Palma de Mallorca als Straßenmusiker. Dort wurde er von Dieter Bohlen in der Fußgängerzone entdeckt. Er veröffentlichte ein Video von Nick auf seinem Instagramaccount und machte ihn so über Nacht bekannt. Zudem lud er ihn zum Casting bei DSDS 2019 ein. Nick, der von Dieter Bohlen vorher noch nie gehört hatte, folgte dem Ruf des Pop-Titans und überzeugte mit seiner konstant guten Leistung vom ersten Casting an. In den Live-Shows begleitete er sich bei seinen Songs immer alleine nur mit seiner Gitarre und bekam großartige Kritiken von der Jury.~

