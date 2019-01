RTL Television GmbH

Einladung zum "Beck is back!"-Interviewtag mit Bert Tischendorf und Andreja Schneider am 4. Februar 2019 in Berlin

Köln (ots)

Ab dem 12. Februar 2019 um 20.15 Uhr geht die Anwaltsserie "Beck is back!" mit Bert Tischendorf ("Doc meets Dorf", "Letzte Spur Berlin") als Pflichtverteidiger Hannes Beck und Andreja Schneider ("Tatort", "Der letzte Bulle") als Anwaltsgehilfin Jasmina Bosic mit zehn 45-minütigen Folgen in die zweite Staffel bei RTL. Gerne möchten wir Sie zu einem Interviewtag am Montag, den 4. Februar 2019 ab 11 Uhr, in das Berliner UFA-Büro (Mommsenstr. 73 / 10629 Berlin-Charlottenburg) einladen. Vor Ort anwesend sind die Hauptdarsteller Bert Tischendorf und Andreja Schneider.

Zum Inhalt:

Mit Charme und Leidenschaft verteidigt Pflichtverteidiger und Vierfachvater Hannes Beck auch in der zweiten Staffel wieder seine Mandanten im Gerichtssaal - immer im Kampf für Gerechtigkeit! Dabei übernimmt der Pflichtverteidiger die ganz schwierigen Fälle, u. a.: Organspende, Gaffer, Sorgerechtsstreit, Gewalt an Schulen und in Partnerschaften, Obdachlosigkeit, Drogen und Adoption. Hannes hilft beherzt den Schwachen und denjenigen, die sonst durchs Raster der Justiz fallen. Hierbei kann er sich weiterhin auf seine patente und warmherzige Anwaltsgehilfin Jasmina Bosic verlassen - sie steht ihm bei jedem Fall zur Seite. In Hannes' Privatleben räumt das neue Kindermädchen Sarah Schilken (Tanja Hirner) auf - sie verdreht ihm direkt den Kopf!

Produziert wurde die zweite "Beck is back!"-Staffel wieder von der UFA Fiction GmbH im Auftrag von RTL. Die im Writers' Room entstandene Serie verantwortet Tommy Wosch ("Triple Ex, "In jeder Beziehung") als Headautor und Produzent, unter der Regie von Ulli Baumann ("Ritas Welt", "Nikola"). Producerin der zweiten Staffel ist Viola-Franziska Bloess. Die RTL-Bereichsleitung Fiction liegt bei Philipp Steffens, Redakteurin ist Petra Hengge. Die Dreharbeiten der insgesamt zehn 45-minütigen Folgen fanden von Juni bis Anfang November 2018 in Berlin statt.

Bitte teilen Sie uns per E-Mail mit, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen können. Anmeldung bitte an Susanne Bollmann Susanne.Bollmann(at)agentur67.de

Wann: Montag, 4. Februar 2019 ab 11 Uhr

Wo: UFA-Büro in Berlin / Mommsenstr. 73 10629 Berlin-Charlottenburg

Pressekontakt:

Ernst Rudolf

RTL Television GmbH

Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL

Telefon: 0221-45674310

ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell