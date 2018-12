"Passagier 23" - Verschwunden auf hoher See" am Donnerstag, 13. Dezember 2018, um 20.15 Uhr: RTL zeigt packenden Psychothriller nach Sebastian Fitzek und Begleit-Doku zum Thema

Köln (ots) - Nie wieder wollte der Polizeipsychologe Martin Schwartz einen Fuß auf das Kreuzfahrtschiff setzen, auf dem er damals seine Frau und Sohn verlor. Doch dann taucht ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder auf - mit dem Teddy seines Sohnes im Arm... Mit der Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Sebastian Fitzek zeigt RTL am 13.12. um 20.15 Uhr nicht nur einen packenden Psychothriller mit unvorhersehbaren Wendungen, sondern auch ein emotionales (Familien-)Drama.

Hauptdarsteller Lukas Gregorowicz ("Lammbock - Alles in Handarbeit") erklärt seine Figur so: "Schwartz ist vom schlimmsten Schicksalsschlag gezeichnet und handelt wie ferngesteuert. Ein Mensch, der scheinbar nichts mehr zu verlieren hat. Er stürzt sich buchstäblich in seine Arbeit, sucht in Himmelfahrtskommandos einen Sinn, ist dabei aber stumpf, in sich zusammengefallen. Wie unter Wasser. Die Gelegenheit, etwas über das Geschehene herauszufinden, zündet einen Lebensfunken." Neben aller Thriller-Spannung wirft "Passagier 23" auch einen Blick hinter die Kulissen, denn gedreht wurde zum größten Teil an Bord eines echten Kreuzfahrschiffes - eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Denn der Betrieb der Reise durfte nicht gestört werden. Sebastian Fitzek: "Ich freue mich sehr, dass Regisseur Alexander Dierbach einerseits so nah an dem Roman geblieben ist, andererseits ein eigenständiges, Kunstwerk geschaffen hat. Es hat sich gelohnt, 'Passagier 23' auf hoher See auf einem vollbesetzen Kreuzfahrtschiff im hochwertigen Kinoformat zu drehen. Selbst erfahrene Kreuzfahrthasen bekommen in diesem Thriller Bereiche zu sehen, die den herkömmlichen Passagieren normalerweise verborgen bleiben."

Produziert wurde "Passagier 23" von Zieglerfilm Köln GmbH im Auftrag von RTL. Die Produktion wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Neben Lucas Gregorowicz überzeugen Picco von Groote ("Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern") und Oliver Mommsen ("Tatort", "Reif für die Insel") in weiteren Hauptrollen. Zum Schauspieler-Ensemble gehören außerdem Kim Riedle ("Back for Good"), Liane Forestieri ("Lena Lorenz") und Mercedes Müller ("Tschick").

Im Anschluss an den Film zeigt RTL die Dokumentation "Traumreise ohne Wiederkehr - Warum Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen verschwinden". Gibt es den "Passagier 23" wirklich, verschwinden Menschen einfach so während ihres Traumurlaubes? Thriller-Experte Sebastian Fitzek geht mit auf Kreuzfahrt und zeigt die Welt hinter der Spaßindustrie, der Film begleitet ihn zu Mannschaftsdecks und auf die Brücke eines Ozeanriesen. Fühlt er sich sicher? "Natürlich", so Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor, "aber man muss sagen, so ein Kreuzfahrtschiff ist auch der perfekte Ort für ein Verbrechen. Wer über Bord geht, ist für immer weg. Und Polizei gibt es an Bord nicht. Wenn man 110 wählt, kommt bestenfalls der Zimmerservice."

RTL zeigt "Passagier 23" am Donnerstag, 13.12., um 20.15 Uhr. Die Dokumentation "Traumreise ohne Wiederkehr" folgt im Anschluss, um 22.50 Uhr.

