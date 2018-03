RTL "EXTRA": Nazan Eckes moderiert erneut für erkrankte Birgit Schrowange

Köln (ots) - 05.03.18: Nachdem sie bereits in der letzten Woche krankheitsbedingt pausieren musste, wird sich RTL-Moderatorin Birgit Schrowange auch diesen Montag noch schonen. Nazan Eckes moderiert daher heute ab 22.15 Uhr erneut das RTL-Magazin "Extra", nachdem sie bereits am vergangenen Montag vertretungsweise durch die Sendung geführt hatte. In der nächsten Woche wird Birgit Schrowange voraussichtlich wieder wie gewohnt bei "Extra" vor der Kamera stehen.

Nazan Eckes: "Die Hauptsache ist, dass Birgit Schrowange sich auskuriert und wieder gesund moderieren kann. Ich vertrete sie gerne nochmal und wünsche ihr weiterhin gute Besserung!"

