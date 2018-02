Köln (ots) - An Karfreitag bringt RTL den Bestseller-Roman "Das Joshua-Profil" von Thriller-Autor Sebastian Fitzek ins Fernsehen. Die 105-minütige Verfilmung, frei basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage, packt ein hochbrisantes Thema an, das längst furchterregende Realität ist: Verbrechen erkennen, bevor sie passieren. Im Mittelpunkt der fesselnden Geschichte steht der erfolglose Autor Max Rhode (Torben Liebrecht, "Duell der Brüder"), der, ohne selbst davon zu ahnen, in wenigen Tagen ein schreckliches Verbrechen begehen soll. Im Verlauf des packenden, hochkarätig besetzten Thrillers von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Tatort", "Kafkas Der Bau") wird Max nicht nur von einem übermächtigen Gegner gehetzt, sondern muss auch seine eigene Familie retten. RTL zeigt "Das Joshua-Profil" an Karfreitag, 30.03.2018 um 20.15 Uhr.

Sebastian Fitzek packt in seinem Thriller ein hochbrisantes Thema an, das bereits erschreckende Realität ist: Predictive Policing - Verbrechen vorhersehen, bevor sie geschehen! Im Buch wie in der RTL-Verfilmung steht der erfolglose Schriftsteller, gesetzestreue Bürger und liebevolle Vater Max Rhode im Mittelpunkt des Geschehens. In wenigen Tagen soll er basierend auf den Erkenntnissen eines neuen Precrime-Softwareprogramms ein entsetzliches Verbrechen begehen. Nur, dass er heute noch nichts davon weiß. Doch eine geheimnisvolle Organisation hat ihn im Visier. Weil er sich ständig brutale Verbrechen ausdenkt? Weil er einen irren Bruder hat? Oder aus ganz anderen Gründen? Als die Polizei auf Max aufmerksam wird, tun die Verschwörer alles dafür, dass die Vorhersage des Programms sich erfüllt und bedrohen letztlich sogar seine Familie...

"Das Joshua-Profil" entstand unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Tatort", "Kafkas Der Bau"). Produzent ist Jörg Winger ("Deutschland 83/86"), ausführende Produzentin ist Henriette Lippold ("Charité"). Das Drehbuch stammt von Jan Braren ("Homevideo", "Mitten in Deutschland: NSU"). Die RTL-Redaktion liegt bei Nico Grein unter der Leitung von Philipp Steffens. Neben Torben Liebrecht konnten für weitere Hauptrollen Franziska Weisz ("Tatort", "Homeland"), Armin Rohde ("Kleine Haie", "St. Pauli Nacht", "Alleingang"), Inez Bjørg David ("Die Toten vom Bodensee"), Lina Hüesker ("Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft"), Arnd Klawitter ("Die Stadt und die Macht", "Oh Boy") und Max Hopp ("Der gleiche Himmel", "Bella Block") gewonnen werden und der international bekannte Peter Mygind ("Borgen - gefährliche Seilschaften", "Kommissarin Lund").

Philipp Steffens, Bereichsleitung RTL Fiction: "Mit Sebastian Fitzek haben wir auf allen Ebenen einen tollen Partner gefunden: Wir haben eine gemeinsame Vision entwickelt, um seinen Bestseller in ein Drehbuch zu verwandeln, welches das Herzstück des Romans mit filmischen Akzenten kombiniert. Herausgekommen ist ein hochspannender, packender Thriller, der einen schonungslos mitreist, und gleichzeitig eine tief emotionale Familiengeschichte, die tief berührt. Hinter der Kamera hat ein kreatives Team, u.a. mit Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank und Grimme-Preisträger Jan Braren, Großartiges geleistet. Der Film zeigt große, wertige Bilder eines sommerlich flirrenden Berlins. Vor der Kamera haben wir mit Torben Liebrecht, Inez Bjørg David, Franziska Weisz und Armin Rohde eine hochkarätige Besetzung gefunden, die Fitzeks Thriller emotional fesselnd zum Leben erweckt. Wir freuen uns über das Filmpotenzial, das wir in Fitzeks Bestseller gefunden haben und darauf, unseren Zuschauern nun einen fesselnden Fernsehabend zu gestalten."

Jörg Winger, Geschäftsführer und Produzent UFA FICTION: "Unsere Verfilmung des Fitzek-Bestsellers 'Das Joshua-Profil' ist für mich der gelungene Versuch, einen Film zu machen, der uns über extreme Spannung und packende Charaktere in ein Thema verwickelt, das uns in den nächsten Jahren noch viel Gesprächsstoff bieten wird: wie werden wir unsere Bedürfnisse nach Freiheit und Sicherheit in Einklang mit den neuen Technologien bringen? Wir alle tragen unsere kleinen Stasi-Spione in unseren Taschen, werden auf Schritt und Tritt von Videokameras aller Art überwacht, und unser Verhalten wird von zig Unternehmen in aller Welt ausgewertet und - wie bei 'Das Joshua Profil' - zur Vorhersage zukünftiger Ereignisse benutzt. Das ist, bei allen Chancen, die diese Technologien bieten, für mich eine essentielle Bedrohung unserer Grundwerte. Sebastian Fitzek hat sich mit seiner untrüglichen Spürnase auf äußerst unterhaltsame Art auf dieses Thema gestürzt, und ich bin sehr stolz, dass er uns das Vertrauen für die Adaption seines Stoffes geschenkt hat. Ich bin auch Philipp Steffens, Frank Hoffmann und Nico Grein bei RTL und meiner Kollegin Henriette Lippold von der UFA Fiction sehr dankbar, dass wir hier eine gemeinsame Vision für einen echten Hitchcock-Plot auf Höhe unserer Zeit verwirklichen konnten. Jan Braren hat eine tolle Drehbuchvorlage geliefert, und Regisseur Jochen Alexander Freydank hat sie kongenial umgesetzt. Ich glaube, wir haben hervorragende Aussichten darauf, dass unsere Zuschauer spannend unterhalten werden - und dass sie nach dem Genuss des Filmes nochmal einen zweiten Blick auf die in ihrem TV installierte Kamera, oder ihr lustig blinkendes Smartphone werfen werden."

Sebastian Fitzek, der im Film selbst eine Rolle als Buchverkäufer übernommen hat, ist seit Jahren Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor. 2006 veröffentlichte er seinen ersten Psychothriller: "Die Therapie" wurde - wie alle folgenden Bücher von ihm - zum Bestseller. Seine Werke sind bisher in einer Auflage von zehn Millionen erschienen und wurden in 24 Sprachen übersetzt. "Das Joshua-Profil" ist im Bastei Lübbe Verlag erschienen.

