Köln (ots) - Am Dienstag, 23. Januar 2018 startet der neue Dienstag mit eigenproduzierten Serien bei RTL. Den Auftakt macht die Dramedy "Sankt Maik" mit einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr. Daniel Donskoy überzeugt hier als Kleinganove, der zum Dorf-Priester wider Willen wird. Ab Dienstag, 30.01. gesellt sich immer um 21.15 Uhr die neue Anwaltsserie "Beck is back!" hinzu. Hier muss sich Bert Tischendorf mit schlagfertiger Hilfe seiner Haushaltshilfe (Andreja Schneider) als Pflichtverteidiger Hannes Beck behaupten.

"Wir haben bereits vor einigen Jahren angefangen, verstärkt auf Eigenproduktionen zu setzen, und nun freuen wir uns sehr, damit einen neuen Serientag bei RTL einzuläuten und langfristig zu etablieren. 'Der Donnerstag gehört uns. Und den Dienstag übernehmen wir' - gemäß unseres Marketing-Claims bleiben unsere langlaufenden Erfolgsserien "Alarm für Cobra 11" und "Der Lehrer", verstärkt durch unsere neue Erfolgs-Sitcom "Magda macht das schon!", auf dem Donnerstag. Den Dienstag wollen wir mit unseren neuen Serien erobern und unserem Publikum damit einen weiteren Feierabend unter der Woche verschönern. Starke Geschichten, tolle Figuren mit Haltung und Charme, die einen zum Lachen bringen und emotional packen. Mit dem Newcomer Daniel Donskoy und Bert Tischendorf, begleitet von der einmalig amüsanten Andreja Schneider, überzeugen in den ersten beiden von vier Neustarts starke Schauspieler, die nicht besser hätten besetzt werden können. Wir freuen uns, mit einer breiten Genrevielfalt, neuen Gesichtern und vielen Talenten einen neuen Serientag bei RTL zu eröffnen.", Philipp Steffens, Bereichsleitung RTL Fiction.

In "Sankt Maik" steht ein moderner Held mit Charme und Witz im Vordergrund, der von dem charismatischen TV-Newcomer Daniel Donskoy gespielt wird. Erzählt wird von dem Trickbetrüger Maik Schäfer (Donskoy), der auf der Flucht vor der Polizei seine falsche Schaffneruniform gegen ein Priestergewand tauscht. So entkommt er zwar dem Arm des Gesetzes, nicht aber der festen Hand von Pfarr-Haushälterin Maria (Susi Banzhaf), die ihn für den neuen Kirchenvorstand hält. Hauptdarsteller Daniel Donskoy stand bereits für mehrere BBC-Produktionen vor der Kamera. In weiteren Rollen sind Bettina Burchard, Marie Burchard und Vincent Krüger zu sehen. Die zehnteilige Dramedy "Sankt Maik" startet am 23.01.2018 um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge. Im Mittelpunkt von "Beck is back!" (AT: "Plötzlich Anwalt") steht Hannes Beck (Bert Tischendorf) - vierfacher Vater und Hausmann, der nach der Trennung von seiner untreuen Frau plötzlich mit seinen vier Kids und ohne Job da steht. Als studierter Jurist und mit der schlagfertigen Unterstützung seiner Haushaltshilfe Jasmina (Andreja Schneider) muss er als Pflichtverteidiger die ganz schwierigen Fälle übernehmen. Nach "Doc meets Dorf" ist Bert Tischendorf ("Letzte Spur Berlin") wieder in einer sympathisch-unterhaltsamen Hauptrolle zu sehen. Außerdem mit dabei: Annika Ernst und René Steinke zu sehen. Die zehnteilige Serie "Beck is back!" startet am Dienstag, 30.01., um 21.15 Uhr. Doppelfolgen der Serie gibt es am 6.2. und 13.2., jeweils ab 21.15 Uhr. Beide Serien sind UFA FICTION-Produktionen im Auftrag von RTL. "Sankt Maik"-Headautorin ist Vivien Hoppe ("Türkisch für Anfänger", "Doctor's Diary"). Antonia Rothe-Liermann und Katrin Milhan fungierten u.a. als weitere Autorinnen. Produzenten sind Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger, Junior Producerin ist Rebecca Schröder. Produzent hinter "Beck is back!" ist Tommy Wosch, der als Headautor gemeinsam mit einem Writers Room aus elf erfolgreichen Autoren auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. RTL hat in diesem Frühjahr fünf neue Serien und eine neue Sitcom in Produktion geschickt. Neben "Beck is back!" und "Sankt Maik" werden die Legal-Serie "Jenny - echt gerecht" mit Birte Hanusrichter und die Medical-Serie "Lifelines" mit Jan Hartmann in der Hauptrolle ebenfalls am neuen Seriendienstag ausgestrahlt. Die neue Sitcom "Beste Schwestern" (8 Folgen) mit Mirja Boes und Sina Tkotsch startet am Donnerstag, 18. Januar 2018 um 21.45 Uhr. Bereits ausgestrahlt wurde die Crime-Serie "Bad Cop - kriminell gut". Anfang des Jahres hat die RTL-Fiction-Redaktion erneut für weiteren Fiction-Nachschub ausgeschrieben. Es folgten beeindruckende 122 Einreichungen. Aus diesen Ideen wurden nun fünf weitere Serien- und vier Sitcom-Stoffe ausgewählt, die demnächst mit unterschiedlichen Produktionsfirmen entwickelt werden.

