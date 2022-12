Mayer: Sport muss endlich Chefsache werden

Berlin (ots) - Winterhilfe als unmittelbare Unterstützung - Waffenlieferungen an Ukraine verkürzen den Krieg In Paris findet am heutigen Dienstag eine Geberkonferenz für die Ukraine statt, an der über 70 Staaten teilnehmen. Dazu erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt: "Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die ...

