Klöckner: Industrie braucht einen transparenten Plan im Fall von Versorgungsunterbrechungen

Berlin (ots) - Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf Preisentwicklung und damit auf politische Stabilität Die EU-Kommission weist in ihren aktuellen Vorschlägen zur Ernährungssicherheit darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine zu weltweit höheren Lebensmittelpreisen führt und damit unmittelbare Auswirkungen auf die globale Ernährungssicherung hat. Die Versorgung mit Lebensmitteln in der EU ist derzeit jedoch nicht ...

mehr