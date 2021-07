CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Connemann: Stillen ist der beste Start ins Leben

Berlin (ots)

Strategie zur Stillförderung vorgelegt

Am heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur Stillförderung beschlossen. Die Strategie ist Teil des weiterentwickelten IN FORM-Programms des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu erklärt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gitta Connemann:

"Stillen ist der beste Start ins Leben. Muttermilch ist viel mehr als nur Nahrung. Sie schützt den Säugling und die späteren Erwachsenen vor Infektionen, Allergien und vor der Entwicklung von Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2. Wir wissen um die besondere Bedeutung der ersten tausend Tage im Leben eines Kindes. In dieser frühen Phase im Leben wird unsere Gesundheit geprägt. Prävention fängt früh an. Deshalb hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Ausbau der Stillförderung auch als wichtige Maßnahme bei der Weiterentwicklung des Aktionsplans 'IN FORM' in den Koalitionsvertrag geschrieben.

Die Bundesregierung hat nun eine umfassende Nationale Strategie zur Stillförderung vorgelegt. Die Rahmenbedingungen sollen so gesetzt werden, dass Frauen häufiger und länger stillen. Das ist gut. Denn momentan werden in Deutschland nur 40 Prozent der Säuglinge mindestens vier Monate lang ausschließlich gestillt. Das Ziel kann nur mit einem umfassenden Ansatz erreicht werden: mit Information und Aufklärung, durch entsprechende Bedingungen zuhause, in der Ausbildung und im Beruf. Wir wollen Deutschland stillfreundlicher machen. Damit gewinnen alle!"

