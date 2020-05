CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Otte: Neue Wehrbeauftragte muss sich schnell einarbeiten

Högl steht vor herausfordernden Aufgaben

Am heutigen Donnerstag wurde Eva Högl als neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages gewählt. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte:

"Wir gratulieren Frau Dr. Högl zur Wahl als neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags. Sie wird Dr. Hans Peter Bartels Ende Mai im Amt folgen. Jetzt ist wichtig, dass Frau Dr. Högl sich schnell in die neue Funktion einarbeitet. Die Verteidigungspolitiker des Parlaments werden sie hierbei unterstützen. Umfassende sicherheitspolitische Vorbildung ist zum Ausfüllen dieses Amtes nichts zwingend notwendig. Aber Dr. Högl muss nun beweisen, dass Sie ein Herz für die Belange der Soldaten hat. Die Herausforderungen für die Bundeswehr sind groß. Der Wehrbeauftragte als Hilfsorgan des Deutschen Bundestags ist ein wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Verteidigungspolitik. Wir danken dem scheidenden Wehrbeauftragten, Dr. Hans-Peter Bartels, der in den vergangenen Jahren seinen Finger immer wieder in Wunde gelegt hat, insbesondere bei Fragen der Inneren Führung, aber auch was die Verstärkung bei der Ausrüstung und beim Haushalt angeht.

Wir hoffen, diesen Weg mit Frau Dr. Högl genauso konstruktiv fortzusetzen.

Für die Rechte der Soldaten und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr Sorge zu tragen, ist Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung des Parlaments. Dafür wollen wir an einem Strang ziehen."

