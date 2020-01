CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Schön: Quantencomputing ist eine Schlüsseltechnologie, wenn es darum geht, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten

Bundesregierung will Forschung im Bereich Quantentechnologie intensivieren

Die Bundesregierung hat heute ihre neuen Pläne für die Forschung im Bereich Quantentechnologie vorgestellt. Hierzu erklärt die Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön:

"Quantencomputing kann in Zukunft die Informationstechnologie revolutionieren. Der internationale Wettbewerb um die Vorreiterrolle bei der Entwicklung dieser Technologie hat längst begonnen. Internationale Konzerne investieren eine Menge Geld in die Forschung und oft sind es deutsche Physiker und Informatiker, die hier vorne mit dabei sind. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung mit dem Rahmenprogramm zur Förderung der Quantentechnologien die Voraussetzungen dafür schafft, dass auch Deutschland dabei eine wichtige Rolle zukommt. Darum investieren wir in dieser Legislaturperiode 650 Millionen Euro in die Erforschung der Quantentechnologie. Wir werden auch die verschiedenen Akteure stärker miteinander vernetzen, damit wir die wirtschaftlichen Potenziale der Quantentechnologie - insbesondere des Quantencomputings - in Deutschland ausschöpfen können. Wir brauchen ein deutliches Signal, damit die klugen Köpfe in Deutschland bleiben oder zurückkommen und in unserem Land ihre Potenziale entfalten können. Und: Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung in Europa. Dafür ist das Rahmenprogramm ein wichtiger Meilenstein.

Quantencomputing ist eine Schlüsseltechnologie, wenn es darum geht, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten. Indem die Bundesregierung die Forschung auf diesem Gebiet weiter forciert, legt sie den Grundstein dafür, dass wir auch von den wirtschaftlichen Potenzialen dieser Technologie in Zukunft profitieren können."

