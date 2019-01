CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Kauder/Hirte: Eine gute Nachricht aus Indonesien

Berlin (ots)

Ehemaliger Gouverneur von Jakarta "Ahok" aus der Haft entlassen

Zur Freilassung des ehemaligen Gouverneurs von Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, besser bekannt als Ahok, erklären der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Volker Kauder, der in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Themen Werte, Religionsfreiheit und Einsatz gegen Christenverfolgung zuständig ist, und der Vorsitzende des Stephanuskreises, Heribert Hirte:

"Der wegen Blasphemie verurteilte ehemalige Gouverneur von Jakarta wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Sosehr wir uns alle darüber freuen, haben Verurteilung und Inhaftierung doch gezeigt, dass die Religionsfreiheit in Indonesien unter Druck steht. Der zunehmende Einfluss des wahabitischen Islam ist eine Herausforderung für andere Religionsgruppen in dem traditionell multireligiösen Land, vor allem auch für die hier lebenden Christen. Der Fall zeigt, wie leicht sich Blasphemie-Gesetze nutzen lassen, um unliebsame Konkurrenz zu beseitigen. Wir erinnern daran, der Vorwurf der Blasphemie gegen Ahok wurde just anlässlich der Gouverneurswahlen im Februar 2017 erhoben, als dieser gegen einen muslimischen Konkurrenten antrat. In vielen asiatischen Ländern wird das Zusammenleben der Religionen von gewaltbereiten Gruppen in Frage gestellt, gibt es zunehmende Probleme bei der Wahrung der Religionsfreiheit. Deswegen betonen wir: Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht!

Wir als Unionspolitiker engagieren uns auch international. Als Mitglieder im Netzwerk der internationalen Parlamentariergruppe für Religionsfreiheit (IPPFoRB) werden wir im Oktober dieses Jahres in Singapur tagen und uns dort insbesondere mit der Frage der Einhaltung der Religionsfreiheit auch im asiatischen Raum beschäftigen."

