Emaar führt "Dubai Stars" ein - ein Walk of Fame in Downtown Dubai zu Ehren von 10.000 internationalen Stars

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

- Downtown Dubai wird in der ersten Phase von Emaars "Dubai Stars" - ein Gehweg zu Ehren von Stars und Influencern aus aller Welt - zum Zuhause von über 400 Stars

- Dubai Stars wird zu einer neuen Sehenswürdigkeit für Touristen der Stadt, von denen 98 % Downtown Dubai bereits aufgrund seiner bekannten Attraktionen besuchen, einschließlich Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain und Dubai Opera

- Dubai Stars ist ein Tribut an herausragende Persönlichkeiten, einschließlich Influencern, die durch ihre Arbeit in den Bereichen Musik, Film, Kunst, Architektur, Sport und Literatur die Welt positiv beeinflusst haben

Emaar, das größte Lifestyle-Bauunternehmen außerhalb Chinas sowie Entwickler vom Burj Khalifa, der Dubai Mall, der Dubai Opera, dem Dubai Fountain und vielen erfolgreichen Gemeinschaften, einschließlich Downtown Dubai, hat nun "Dubai Stars" angekündigt, ein Walk of Fame zu Ehren von Stars und Influencern aus aller Welt.

Das Projekt wird mit einer globalen sozialen Kampagne gestartet, im Rahmen derer Menschen aufgefordert werden, für die ersten 400 Sterne von Dubai Stars ihre Lieblingsstars und Influencer zu nominieren.

Die erste Phase von Dubai Stars, entlang des Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard in Downtown Dubai, wird der Öffentlichkeit im Oktober bei einem Mega-Event vorgestellt, an dem die 400 repräsentierten Prominenten anwesend sein werden, um ihren jeweiligen Stern einzuweihen.

Dubai Stars stärkt nicht nur die Position von Downtown Dubai als touristisches Hauptziel in Dubai sowie den Ruf von Emaar als Anbieter unvergesslicher, erstklassiger Lifestyle-Erfahrungen, sondern wird auch herausragenden Persönlichkeiten und Influencern Tribut zollen, die durch ihre Arbeit in den Bereichen Musik, Film, Kunst, Architektur, Sport und Literatur die Welt positiv beeinflusst haben.

Dubai Stars wird bei seiner Fertigstellung mehr als 10.000 Sterne umschließen, mehr als viermal so viele Stars wie der Walk of Fame in Hollywood.

Ahmad Al Matrooshi, Managing Director von Emaar Properties, kommentierte: "Emaar ist stolz darauf, sowohl den Einwohnern von Dubai als auch den Besuchern der Stadt die besten Lifestyle-Erlebnisse zu bieten. Mit Dubai Stars betonen wir das Engagement, mit dem wir Dubai zur besten Stadt der Welt machen möchten sowie Kunst, Kultur und Sport Anerkennung zollen wollen, indem wir den Stars Ehre zuteilwerden lassen, die durch ihre Leistungen, die Welt inspiriert haben."

Dubai Stars von Emaar soll zur meistbesuchten Touristenattraktion werden, die Gäste aus aller Welt aufgrund der unterschiedlichen repräsentierten Prominenten anzieht.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/837010/Dubai_Stars_2019_by_Emaar.jpg

Original-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell