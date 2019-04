Hainan Airlines

Hainan Airlines führt am 15. Mai Non-Stop-Service zwischen Peking und Oslo ein

Peking (ots/PRNewswire)

Die Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") plant für den 15. Mai die offizielle Einführung eines Non-Stop-Service zwischen Peking und Oslo. Hierbei wird es sich um die erste direkte Verbindung zwischen dem chinesischen Festland und Norwegen und um die erste Verbindung der Airline in die skandinavischen Länder handeln. Die Route zwischen Peking und Oslo mit drei Hin- und Rückflügen pro Woche jeweils montags, mittwochs und freitags wird mit einem Airbus A330-300 mit 32 Sitzplätzen in der Business-Class und 262 Sitzplätzen in der Economy-Class betrieben werden. Die Business-Class wird mit Sitzen ausgestattet sein, die sich zum Schlafen in eine 180-Grad-Position verstellen lassen, wobei jeder Sitzplatz des Flugzeuges mit einem exklusiven On-demand-Entertainment-System ausgestattet sein wird und allen Passagieren steht eine reichhaltige Auswahl aus der westlichen und orientalischen Küche zur Verfügung. Des Weiteren wird die Verwendung elektronischer Geräte an Bord erlaubt sein

Die Airline betreibt nun 21 Flugrouten mit Zielen in Europa, darunter Berlin, London, Paris, Rom, Brüssel, Edinburgh, Zürich, Wien, Manchester, Madrid and Moskau. Tickets für Flüge zwischen Peking und Oslo können ab sofort gebucht werden. Passagiere finden weitere Informationen zu Reservierungen auf der offiziellen Website der Airline: www.hainanairlines.com.

Flugplan der Hainan Airlines auf der Strecke Peking-Oslo (bei den angegebenen Uhrzeiten handelt es sich jeweils um die Ortszeit):

Flugnummer Flugzeug Flugplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsstadt HU769 A330 Montag/Mittwoch/Freitag Peking 01:30 Uhr 05:30 Uhr Oslo HU770 A330 Montag/Freitag Oslo 14:30 Uhr 05:30 Uhr+1 Peking HU770 A330 Mittwoch Oslo 13:55 Uhr 05:00 Uhr+1 Peking

Hinweis: Gesonderte Flugpläne können auf der offiziellen Website von Hainan Airlines bestätigt werden.

