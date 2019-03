Hainan Airlines

Hainan Airlines hat am 25. Februar einen Nonstop-Flug zwischen Shenzhen und Dublin eingeführt

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Die Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") hat am 25. Februar 2019 einen Nonstop-Service zwischen Shenzhen und Dublin eingeführt. Die Strecke Shenzhen-Dublin ist nach dem Start der Strecke Peking-Dublin-Edinburgh-Peking die zweite direkte Verbindung der Hainan Airlines zwischen dem chinesischen Festland und Irland und die dritte internationale Flugverbindung, die in diesem Jahr von Shenzhen aus eingerichtet wurde.

Die Strecke wird wöchentlich mit zwei Hin- und Rückflügen montags und freitags in der großen und komfortablen Kabine einer Boeing 787 Dreamliner bedient. Die Business Class ist mit um 180° drehbaren Liegesitzen ausgestattet, wobei jeder Sitz im Flugzeug über ein exklusives On-Demand-Entertainmentsystem verfügt und jeder Passagier aus einem üppigen Angebot westlicher und orientalischer Küche auswählen kann. Darüber hinaus dürfen tragbare elektronische Geräte an Bord verwendet werden. Neben einem Shuttle-Bus-Service für Business Class-Passagiere hat die Fluglinie Ticketpakete für Familien und Geschäftsreisende eingerichtet. Tickets für Shenzhen-Dublin-Flüge können ab nun reserviert werden. Fluggäste erhalten weitere Informationen zur Reservierung auf der offiziellen Website der Fluglinie unter www.hnair.com oder telefonisch bei der Hotline der Fluglinie unter 95339.

Hainan Airlines-Flugplan Shenzhen-Dublin (alle Zeiten sind Ortszeiten):

Flugnr. Flugzeug Flugtage Abflugort Abflugzeit Ankunftszeit Zielort HU755 B787 Montag/Freitag Shenzhen 01:30 Uhr 07:00 Uhr Dublin HU756 B787 Montag/Freitag Dublin 09:00 Uhr 05:30 Uhr +1 Shenzhen

