Hainan Airlines hat am 22. Februar den Direktflug Shenzhen - Tel Aviv gestartet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") hat am 22. Februar 2019 seine Direktverbindung zwischen Shenzhen und Tel Aviv in Betrieb genommen. Die Strecke mit zwei wöchentlichen Hin- und Rückflügen am Montag und Freitag wird von einer Boeing 787-9 Dreamliner bedient.

Shenzhen, das Aushängeschild für Chinas Reformbestrebungen und Öffnung, ist eines der drei wichtigsten nationalen Technologie- und Finanzzentren des Landes mit enormem Wachstumspotenzial für den lokalen Luftverkehrsmarkt. In den letzten Jahren hat die Fluggesellschaft über zehn internationale Flugrouten von Shenzhen aus gestartet, mit Verbindungen nach und von Brüssel, Madrid, Paris und Vancouver sowie anderen Zielen. Die Strecke Shenzhen - Tel Aviv ist die erste Direktverbindung von Hainan Airlines zwischen dem chinesischen Festland und dem Mittleren Osten und bietet Passagieren in Südchina vielfältigere und bequemere internationale Reiseoptionen. Weitere Informationen zur Reservierung finden die Passagiere auf der offiziellen Website www.hnair.com oder unter der Hotline-Nummer (95339) der Fluggesellschaft.

Route Abflugzeit Zeitplan Flugnr. Ankunftszeit Flugzeug Shenzhen HU743 01:35 07:35 B787-9 - Tel Montag/Freitag Aviv Tel Aviv HU744 12:10 5:00 +1 B787-9 - Montag/Freitag Shenzhen

Der Flugplan Shenzhen - Tel Aviv von Hainan Airlines (Alle Zeitangaben sind lokal)

