Hainan Airlines

Hainan Airlines startet am 25. Februar Nonstop-Verbindung Dublin-Shenzhen

Peking (ots/PRNewswire)

Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") plant für den 25. Februar 2019 den Start einer Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Dublin. Die Strecke, die mit wöchentlich zwei Hin- und Rückflügen jeweils montags und freitags angeboten werden soll, wird mit einem Boeing 787 Dreamliner bedient, der mit einer großzügigen und bequemen Kabinenausstattung aufwarten kann. Die Business-Klasse wird über Liegesitze verfügen, die sich um 180 Grad verstellen lassen. Dabei wird jeder Sitzplatz im Flugzeug an ein exklusives On-Demand-Unterhaltungssystem angeschlossen sein und jeder Passagier wird mit üppigen Angeboten aus der westlichen wie der östlichen Küche bedient. Außerdem wird es erlaubt sein, tragbare elektronische Geräte an Bord zu nutzen.

Die Strecke Dublin-Shenzhen ist die zweite Direktverbindung von Hainan Airlines zwischen Festland-China und Irland. Diese folgt auf den Start der Route Peking-Dublin-Edinburgh-Peking und sie ist die dritte internationale Verbindung, die die Fluggesellschaft von Shenzhen aus in diesem Jahr startet. Hainan Airlines betreibt aktuell über zehn internationale Strecken, die in Shenzhen ihren Startpunkt haben: Verbindungen nach und von Brisbane, Brüssel, Madrid, Oakland, Osaka, Tel Aviv, Vancouver und Zürich und noch weiteren Zielorten.

Flugtickets für Flüge auf der Strecke Dublin-Shenzhen können ab sofort reserviert werden. Fluggäste können weitere Informationen zu Reservierungen auf der Website der Airline finden: www.hnair.com.

Flugplan für den Hainan-Airlines-Flug Shenzhen-Dublin (für alle Zeitangaben gilt die jeweilige Ortszeit):

Flug-Nr. Flugzeugtyp Flugplan Abflug Abflugzeit Ankunftszeit Ankunft ab in HU755 B787 Montag/Freitag Shenzhen 01:30 07:00 Dublin HU756 B787 Montag/Freitag Dublin 09:00 05:30+1 Shenzhen

Hinweis: Die jeweils gesonderten Flugpläne werden auf der offiziellen Website von Hainan Airlines noch einmal bestätigt.

Pressekontakt:

finden Sie unter:

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

Original-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell