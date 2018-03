Hainan Airlines führt Direktverbindungen Shenzhen-Brüssel und Shenzhen-Madrid ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (nachfolgend "Hainan Airlines") hat am 20. März Nonstop-Flugverbindungen zwischen Shenzhen und Brüssel lanciert und daran anschließend folgt die Einführung ähnlicher Verbindungen zwischen Shenzhen und Madrid am 22. März. Nach dem Erfolg der Direktstrecken Beijing-Brüssel und Shanghai (Pudong)-Brüssel ist die Verbindung Shenzhen-Brüssel der dritte Direktflugdienst von Hainan Airlines in die belgische Hauptstadt, während die Verbindung Shenzhen-Madrid die erste internationale Direktstrecke zwischen Festlandchina und Spanien ist. Durch den Start dieser beiden Verbindungen, die das europäische Streckennetz von Hainan Airlines weiter ergänzen, können sowohl China als auch Europa von der Seidenstraßeninitiative "One Belt, One Road" der chinesischen Regierung profitieren, und die Strecken bieten für Passagiere, die zwischen China und Belgien, Spanien und anderen europäischen Ländern reisen, wesentlich mehr Komfort.

Seit 2016 nutzt Hainan Airlines die Vorteile der günstigen Lage und der führenden Marktposition von Shenzhen, indem die Fluglinie drei internationale Langstrecken-Flugdienste von der Stadt aus nach Auckland, Brisbane und Cairns eingeführt hat, ergänzt durch acht grenzüberschreitende Kurzstrecken-Flugdienste nach Chiang Mai, Chiang Rai, Da Nang, Luang Prabang, Nha Trang, Phuket, Sihanoukville und Vientiane. In Kombination mit der Flugstrecke Shenzhen-Brüssel und der anstehenden Strecke Shenzhen-Madrid hat die Fluglinie schrittweise ein äußerst breitgefächertes internationales Streckennetz sowohl für Langstrecken als auch Kurzstrecken aufgebaut und so bessere Flugverbindungen zwischen Shenzhen und Europa, Australien und Südostasien geschaffen. Reisende, die Hainan Airlines für ihre Reiseanforderungen wählen, können ganz einfach einen Transfer in Shenzhen für schnelle Verbindungen zu Orten in China, Südostasien und anderen Regionen durchführen.

Flugplan Shenzhen-Brüssel von Hainan Airlines (alle Zeitangaben in Ortszeit):

Flug-Nr. Abflugort Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsort Startdatum Enddatum Flugtage Flugzeugtyp HU759 Shenzhen 12:15 Uhr 17:30 Uhr Brüssel 20. März 24. März Dienstag/Donnerstag B787 2018 2018 HU760 Brüssel 19:30 Uhr 14:05 Uhr Shenzhen B787 +1 HU759 Shenzhen 9:25 Uhr 16:00 Uhr Brüssel 25. März 27. Dienstag/Donnerstag B787 2018 Oktober 2018 HU760 Brüssel 20:20 Uhr 13.50 Uhr Shenzhen B787 +1

(Hinweis: Zur Bestätigung können konkrete Flugpläne auf der offiziellen Website von Hainan Airlines abgeglichen werden.)

Flugplan Shenzhen-Madrid von Hainan Airlines (alle Zeitangaben in Ortszeit):

Flugsaison Strecke Flug-Nr. Abflugzeit Ankunftszeit Flugtage Flugzeugtyp Winter und Shenzhen-Madrid HU7983 14:30 21:50 Uhr Donnerstag/Sonntag B787 Frühjahr Uhr Madrid-Shenzhen HU7984 00:00 Uhr 19:55 Uhr Montag/Freitag B787 (Mitternacht) Sommer und Shenzhen-Madrid HU7983 15:00 22:55 Uhr Donnerstag/Sonntag B787 Herbst Uhr Madrid-Shenzhen HU7984 00:50 Uhr 20:25 Uhr Montag/Freitag B787

(Hinweis: Zur Bestätigung können konkrete Flugpläne auf der offiziellen Website von Hainan Airlines abgeglichen werden.)

Pressekontakt:

Jian Zhang

18805923260

jian.zh@hnair.com

Original-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell