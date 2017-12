Hainan Airlines führt Direktflug zwischen Shenzhen, China, und Cairns, Australien, ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") hat einen Direktflug zwischen Shenzhen, China, und Cairns, Australien, eingeführt. Der Erstflug von Hainan Airlines HU745, der am Bao'an International Airport in Shenzhen am 19. Dezember um 22.50 Uhr Pekingzeit startete, landete am 20. Dezember 2017 um 8.30 Uhr Ortszeit am Cairns Airport. Nach Einführung des Shenzhen-Brisbane-Flugs am 20. September 2017 wird dies der zweite Direktflug von Hainan Airlines von Shenzhen nach Queensland sowie der sechste Direktflug der Fluggesellschaft nach Australien sein.

Mit Einführung des neuen Flugdiensts stellt Hainan Airlines ein Streckennetzwerk in Australien fertig, das drei östliche Bundesstaaten und vier Großstädte mit wöchentlich 12 Retourflügen umspannt. Auf der Strecke, die zweimal wöchentlich Retourflüge bietet, wird ein Airbus A330 Luxus-Großraumflugzeug mit geräumigen Kabinen eingesetzt. Passagiere der Business Class kommen in den Genuss von bis 180 Grad flach zurückklappbaren Sitzen mit integrierter Massagefunktion, Bose-Kopfhörern und hochwertigen Kosmetiktaschen von BVLGARI. Passagieren aller Klassen stehen ein exklusives On-Demand-Unterhaltungssystem zur Verfügung sowie die Auswahl zwischen westlichen und orientalischen Gourmet-Speisen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat Hainan Airlines über 1.400 inländische und internationale Strecken von und in 110 Städte in ganz Asien, Nordamerika, Europa und Ozeanien eingeführt. Die Fluggesellschaft hat eine der weltweit besten Sicherheitsstatistiken vorzuweisen, da es in 24 Jahren Betriebszeit mit über 6 Millionen sicheren Flugstunden zu keinem schweren Unfall kam. Außerdem schaffte es die Fluggesellschaft 2016 bezüglich Flugverkehrssicherheit auf den dritten Platz auf der von JACDEC, eine in Deutschland ansässige Organisation für Sicherheitsbewertung, ausgestellten Liste - die beste Leistung einer Fluggesellschaft von Festland-China. Mit Einführung der neuen Strecke hat die chinesische Fluggesellschaft ihr internationales Streckennetzwerk weiter ausgebaut, das Passagieren, die zwischen China und Australien reisen, eine komfortable und sichere Flugerfahrung bietet.

Shenzhen-Cairns-Flugplan von Hainan Airlines (alle Zeiten sind Ortszeiten):

Flugnummer Flugzeug Zeitplan Abflugstadt Ankunftsstadt Abflugzeit Ankunftszeit HU745 A330 Dienstag, Shenzhen Cairns 22.50 Uhr 08.30 Uhr +1 Samstag HU746 A330 Cairns Shenzhen 22.30 Uhr 15.25 Uhr Mittwoch, Sonntag

Hinweis: Spezifische Flugpläne können über das Hainan Airlines Reservierungssystem oder die offizielle Webseite der Fluggesellschaft bestätigt werden.

Pressekontakt:

Ying Wang

+86-898-6673-9679

ying_wang10@hnair.com

Original-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell