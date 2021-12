Hermes Germany GmbH

Weihnachtspakete: Viel zu tun für den Weihnachtsmann - ...und die Paketdienste

Hamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Für einige von uns kommt Weihnachten alle Jahre wieder überraschend - zumindest wenn es darum geht, auf den letzten Drücker, kurz vor Heiligabend noch die Geschenke für die Liebsten zu besorgen. Ganz anders sieht es bei den Paketdiensten aus: Die bereiten sich schon seit Monaten akribisch auf die Weihnachtszeit vor, schließlich werden nie so viele Pakete transportiert wie in den Monaten November und Dezember. Wie diese Vorbereitung aussieht und was man tun kann, damit die eigenen Weihnachtspakete auch wirklich sicher und pünktlich unter dem Baum landen, weiß Helke Michael.

Sprecherin: Und wieder ein neuer Rekord. 137 Millionen Päckchen und Pakete verschicken wir voraussichtlich zu Weihnachten über den Paketdienst Hermes, so Sebastian Kaltofen.

O-Ton 1 (Sebastian Kaltofen, 9 Sek.): "Das ist eine riesige Menge natürlich, die wir aber auch wieder meistern werden, genau wie im vergangenen Jahr. Da haben nämlich über 99 Prozent der Sendungen die Empfänger und Empfängerinnen rechtzeitig zum Fest erreicht."

Sprecherin: Und auch in diesem Jahr ist der Paketdienst gut vorbereitet mit rund 4.000 Fahrzeugen mehr und etwa 3.500 zusätzlichen Arbeitskräften.

O-Ton 2 (Sebastian Kaltofen, 15 Sek.): "Insgesamt werden an Weihnachten bis zu 15.000 Zustellerinnen und Zusteller für Hermes unterwegs sein. Und rechtzeitig zum Fest wird auch noch ein neuer Standort in Betrieb genommen. Das ist in Brandenburg. Und der ist spezialisiert auf sperrige Sendungen und damit schaffen wir uns sehr viel Luft in den anderen Verteilzentren."

Sprecherin: Damit auch der Empfang der Weihnachtspakete reibungslos klappt, sollte man einen der über 16.000 Paketshops nutzen, wie man sie zum Beispiel an vielen Tankstellen findet. Hier kann man sie ganz stressfrei jederzeit abholen.

O-Ton 3 (Sebastian Kaltofen, 16 Sek.): "Und wir haben natürlich noch eine weitere Option, das ist die Wunschzustellung. Da kann man sich den Nachbarn aussuchen, wo man es hin liefern lassen möchte oder man nutzt einen Wunschablageort - sollte schön gesichert sein, dass kein Regen und kein Schnee rankommt. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, wenn das Weihnachtspaket einfach völlig durchnässt geöffnet werden muss."

Sprecherin: Oder wenn das Paket beschädigt wird. Das kann nämlich in einer Sortieranlage passieren, wenn man es mit Schleifen oder anderer Deko schmückt. Damit die Weihnachtspakete auch noch rechtzeitig bis Heilig Abend ankommen, sollte man sich ein Datum ganz genau merken.

O-Ton 4 (Sebastian Kaltofen, 15 Sek.): "Der aller, aller allerletzte Termin ist der 20. Dezember zum Ladenschluss in einem unserer 16.000 PaketShops. Und dann kommen die privaten Weihnachtspäckchen und -pakete zuverlässig bis zum 24.12. innerhalb Deutschlands an. Denn auch an Heilig Abend stellen wir noch bundesweit Pakete zu."

Abmoderationsvorschlag: Auch in diesem Jahr erwartet der Paketdienst Hermes vor Weihnachten den absoluten Höhepunkt der Sendungsmenge. Um all die Pakete zu transportieren werden zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt und mehr Fahrzeuge eingesetzt. Und nicht vergessen: Der letzte Abgabetermin für Weihnachtspakete innerhalb Deutschlands bei Hermes ist der 20. Dezember. Mehr Infos finden Sie im Netz unter myhermes.de/weihnachten.

