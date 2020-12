Hermes Germany GmbH

Rekordjahr erwartet - Millionen von Weihnachtspaketen sollen rechtzeitig unterm Baum liegen

HamburgHamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Es wird nicht so sein, wie wir es kennen - aber auch in diesem Jahr wird es garantiert ein Weihnachtfest geben. Wegen Corona sind wir aufgerufen, große Familienfeiern zu vermeiden - Geschenke soll aber trotzdem jeder bekommen. Und die werden nun nicht persönlich überreicht, sondern sie kommen als Paket. In der Vorweihnachtszeit haben die Zusteller/Innen sowieso schon immer alle Hände voll zu tun. Was in diesem Jahr auf Sie zukommen wird und wie sich die Paketdienste vorbereitet haben, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: In den Monaten vor dem Jahresende gibt es für die Paketdienste schon immer viel zu tun. In diesem Jahr rechnen sie aber mit einem neuen Rekord. Allein Hermes geht in der heißen Phase von bis zu 2,6 Millionen Sendungen am Tag aus und hat sich entsprechend vorbereitet - auch in puncto Sicherheit in Coronazeiten.

O-Ton 1 (Friedemann König, 21 Sek.): "Beispielsweise gibt es die kontaktlose Paketzustellung an der Haustür, aber auch im Paketshop und den Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und vielleicht noch eine Maßnahme, die klein klingt, aber große Wirkung hat: Wir haben Wassertanks an den Fahrzeugen, so dass sich die Zustellerinnen und Zusteller unterwegs die Hände waschen können, ohne an eine hoch frequentierte Tankstelle zu fahren."

Sprecherin: So Friedemann König vom Hermes Paketdienst. Sicher an kommt das Paket auf jeden Fall, wenn man es selbst entgegennimmt. Aber es geht auch einfacher:

O-Ton 2 (Friedemann König, 26 Sek.): "...wenn man die Pakete zu einem unserer 16.000 Paketshops bestellt. Hier kann man sie dann ganz stressfrei abholen. Eine weitere Option, die wir anbieten, ist die Wunschzustellung. Hier können Kunden ihre Pakete zu einem Nachbarn liefern lassen oder sie beispielsweise an einem Wunschablageort abgeben. Wichtig ist nur, dass der Wunschablageort idealerweise vor Regen geschützt ist. Beispielsweise ein Carport. Oder aber man lässt sich das Paket zu einem ganz bestimmten Datum liefern, wo man weiß, dass man zu Hause ist."

Sprecherin: Bei den Paketen selbst zählen auch in der Weihnachtszeit vor allem die inneren Werte. Das heißt, der Inhalt darf nach Herzenslust liebevoll und individuell gestaltet werden. Für außen gilt jedoch: Weniger ist mehr.

O-Ton 3 (Friedemann König, 24 Sek.): "Grund ist einfach: Schleifen oder andere Deko können sich bei uns in den Sortieranlagen in den Logistikcentern verheddern und dann wird die Sendung beschädigt oder das Paket aufgerissen. Das wollen wir natürlich nicht. Bitte auch darauf achten, dass wiederverwendete Kartons unbeschädigt sind und auch keine alten Barcodes mehr drauf sind. Und zerbrechliches Material sollte natürlich gut abgepolstert werden, so dass es keine Hohlräume im Paket gibt."

Sprecherin: Und dann nichts wie ab damit. Zwar endet bei Hermes die Abgabefrist für private Weihnachtspakete erst am 21. Dezember,...

O-Ton 4 (Friedemann König, 10 Sek.): "Aber trotzdem können wir natürlich nichts gegen plötzliche Wintereinbrüche oder Verkehrschaos tun. Deswegen sollten die Pakete, na ich sage mal, idealerweise Mitte Dezember auf den Weg gebracht werden."

Abmoderationsvorschlag: Aufgrund des Corona-Virus' werden in der Vorweihnachtszeit, die ja ohnehin schon immer der Höhepunkt des Jahres ist, wahrscheinlich nochmal mehr Pakete verschickt als sonst. Die Paketdienste haben sich aber gut auf die zusätzliche Arbeit vorbereitet. Bitte trotzdem nicht auf den letzten Drücker das Weihnachtspaket verschicken! Abgabefrist bei Hermes ist der 21. Dezember. Mehr Infos finden Sie unter myhermes.de.

Original-Content von: Hermes Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell