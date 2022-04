QS Quacquarelli Symonds Ltd

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022

London (ots/PRNewswire)

Deutschland glänzt in Kunst & Geisteswissenschaften

Die Schweiz ist die beste in Europa

Österreich glänzt in den Darstellenden Künsten

Die zwölfte Ausgabe der QS World University Rankings by Subject, die vom globalen Hochschulanalysten QS Quacquarelli Symonds erstellt werden, bietet eine unabhängige vergleichende Analyse von 15.200 einzelnen Universitätsprogrammen, die an 1543 Universitäten an 88 Standorten weltweit in 51 akademischen Disziplinen studiert werden. Sie sind Teil des jährlichen Portfolios der QS World University Rankings, das im Jahr 2021 über 147 Millionen Mal auf TopUniversities.com aufgerufen wurde (Methodik)

Deutschland

In dieser Ausgabe des Rankings werden 722 Studiengänge von 60 deutschen Hochschulen in 51 akademischen Disziplinen vorgestellt. Von diesen Studiengängen haben sich 232 im Vergleich zum letzten Jahr verschlechtert, 267 sind gleich geblieben und 172 haben sich verbessert. Darüber hinaus gibt es 130 deutsche Studiengänge in den von QS zusammengestellten Rankings der fünf Studienbereiche (Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Technologie, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften). 62 davon verbessern sich, 51 verschlechtern sich, und 13 bleiben unverändert.

QS verzeichnete über die Jahre einen stetigen Rückgang der Gesamtzahl der deutschen Fachbereiche, die in ihrer akademischen Disziplin zu den weltweiten Top 50 gehören. In der Ausgabe 2019 des

QS World University Rankings

erreichten 97 deutsche Studiengänge eine Top-50-Platzierung. Diese Zahl sank auf 95 im Jahr 2020 und erneut auf 92 im Jahr 2021. Diese Zahl wird auch 2022 beibehalten.

Gemessen an seinem Anteil an den Top-50-Positionen liegt Deutschland mit 4 % aller Studiengänge auf Platz 7th der besten Hochschulsysteme der Welt.

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022 Anzahl der Top-50-Programme der Welt Vereinigte Staaten 825 Vereinigtes Königreich 382 Australien 192 Kanada 153 China (Festland) 100 Niederlande 93 Deutschland 92 Hongkong SAR 70 Schweiz 67 Frankreich 66

In dieser Ausgabe des Rankings werden 17 % der 50 bestplatzierten Studiengänge in Kontinentaleuropa von deutschen Hochschulen angeboten.

In der nachstehenden Tabelle sind die Top-10-Universitäten in Kontinentaleuropa in Bezug auf die Anzahl der Studiengänge aufgeführt, die im QS World University Rankings by Subject 2022 zu den Top-50 der Welt gehören

Die 50 besten Programme 2022 Die 50 besten Programme 2021 ETH Zürich Schweiz 22 23 KU Leuven Belgien 20 18 Universität Kopenhagen Dänemark 20 16 Universität von Amsterdam Niederlande 19 16 Ludwig-Maximilians-Universität München Deutschland 16 16 Universität Sorbonne Frankreich 16 12 Delft Niederlande 16 15 EPFL Schweiz 12 12 Freie Universität Berlin Deutschland 12 14 Humboldt-Universität zu Berlin Deutschland 12 13 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Alle Rechte vorbehalten.

Die QS-Rangliste zeigt, dass der deutsche Hochschulsektor in den Geisteswissenschaften besonders stark ist, stellt aber auch einige signifikante Abstriche fest. Zum Beispiel:

Vier der 20 weltweit führenden Universitäten für Klassische Philologie und Alte Geschichte sind deutsche Universitäten und verbessern sich weiter: Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (5th ), die Ludwig-Maximilians-Universität München (4th , plus vier), die Humboldt-Universität zu Berlin (14th , plus zwei) und die Freie Universität Berlin (11th , plus acht).

sind deutsche Universitäten und verbessern sich weiter: Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (5th ), die Ludwig-Maximilians-Universität München (4th , plus vier), die Humboldt-Universität zu Berlin (14th , plus zwei) und die Freie Universität Berlin (11th , plus acht). Zwei der 20 besten Philosophie-Studiengänge der Welt werden von deutschen Einrichtungen angeboten: Die Humboldt-Universität zu Berlin (11th , ein Plus von drei) und die Ludwig-Maximilians-Universität München (14th , ein Plus von einer). Allerdings fällt die Universität Frankfurt am Main aus den Top-20 heraus (19th auf 22nd ).

Zwei der ersten 20 Plätze in der QS-Tabelle für Theologie, Theologie und Religionswissenschaften werden von deutschen Studiengängen belegt: Die Eberhard Karls Universität Tübingen (10.) und die Universität Göttingen (15th , ein Platz mehr).Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fällt dagegen auf 22nd zurück (sieben Plätze weniger).

Deutsche Universitäten bieten auch weltweit führende Studiengänge in wissenschaftlichen und technischen Disziplinen an. Dazu gehören:

Die Technische Universität München erreicht die Top-20-Positionen für Physik und Astronomie (16th , plus sechs) und Elektrotechnik (18th , minus eins).

(16th , plus sechs) und (18th , minus eins). RWTH Aachen auf Platz 16th für Mineral & Mining Engineering (plus fünf Plätze) und auf Platz 19th für Maschinenbau (minus ein Platz)

(plus fünf Plätze) und auf Platz 19th für (minus ein Platz) Technische Universität Bergakademie Freiberg Platz 18th für Mineral- und Bergbautechnik.

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022: Deutsche Top-20-Studiengänge 2022 2021 4 8 Ludwig-Maximilians-Universität München Klassiker & Alte Geschichte 5 5 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Klassiker & Alte Geschichte 10 10 Eberhard Karls Universität Tübingen Theologie, Göttlichkeit und Religionswissenschaft 11 19 Freie Universität Berlin Klassiker & Alte Geschichte 11 14 Humboldt-Universität zu Berlin Geographie 11= 14 Humboldt-Universität zu Berlin Philosophie 13 25= Freie Universität Berlin Archäologie 14 21 Eberhard Karls Universität Tübingen Archäologie 14= 16 Humboldt-Universität zu Berlin Klassiker & Alte Geschichte 14= 15 Ludwig-Maximilians-Universität München Philosophie 15= 20= Universität Göttingen Theologie, Göttlichkeit und Religionswissenschaft 16= 21 RWTH Aachen Universität Ingenieurwesen - Mineralien und Bergbau 16= 22= Technische Universität München Physik & Astronomie 18 17 Technische Universität München Ingenieurwesen - Elektrotechnik und Elektronik 18 17 Technische Universität Bergakademie Freiberg Ingenieurwesen - Mineralien und Bergbau 18= 17= Universität Göttingen Entwicklungsstudien 19 20 Freie Universität Berlin Politik & Internationale Studien 19 19 Humboldt-Universität zu Berlin Kunst und Geisteswissenschaften 19 18 RWTH Aachen Universität Ingenieurwesen - Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt und Fertigung 19 29 Technische Universität München Technik und Technologie 19 18 Universität Hohenheim Land- und Forstwirtschaft 20 25= Ludwig-Maximilians-Universität München Kommunikation und Medienwissenschaft 20 22 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Architektur / Gebaute Umwelt © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Alle Rechte vorbehalten.

Schweiz

Die QS World University Rankings by Subject liefern Daten zu 226 Studiengängen an 30 Schweizer Universitäten in 51 akademischen Disziplinen. Von diesen verbessern sich 53 im Vergleich zum Vorjahr, 83 bleiben gleich und 75 verschlechtern sich. In den von QS zusätzlich erstellten Rankings von fünf Studienbereichen (Kunst & Geisteswissenschaften, Ingenieurwesen & Technologie, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften) verbessern sieben Schweizer Hochschulprogramme ihren Rang im Vergleich zum Vorjahr, während 21 abfallen und vier unverändert bleiben.

Die ETH Zürich ist die erfolgreichste Hochschule der Schweiz und belegt in den Bereichen Geologie, Geophysik sowie Erd- und Meereswissenschaften die ersten Plätze. Mit 22 Studiengängen unter den Top 50 ist sie die beste Hochschule Europas in den Rankings.

Die Rangliste zeigt, dass die Schweizer Hochschulen im vergangenen Jahr weiterhin weltweit führende Bildung und Forschung angeboten haben: 31 Schweizer Studiengänge rangieren unter den weltweiten Top-10 in ihrer Disziplin, gegenüber 29 im Jahr 2021 und 26 im Jahr 2020. QS stellt außerdem fest, dass:

Mit 31 Top-10-Studiengängen beherbergt die Schweiz 6 % aller Top-10-Studiengänge in den 51 Fachtabellen. Dieser Anteil an Fachbereichen von Weltrang wird nur noch vom Vereinigten Königreich (26 %) und den Vereinigten Staaten (46 %) übertroffen.

Die Top-10-Studiengänge der Schweiz verteilen sich auf 12 Schweizer Hochschulen, wobei die Hälfte (16/31) an der ETH Zürich angesiedelt ist.

Die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne gehört in den Bereichen Chemie (9th ), Informatik und Informationssysteme (10th ), Bauingenieurwesen (10th ), Elektrotechnik und Elektronik (10th ) und Materialwissenschaften (10th ) zu den Top-10 der Welt.

(9th ), (10th ), (10th ), (10th ) und (10th ) zu den Top-10 der Welt. Die Universität Zürich ist in 36 Fächertabellen vertreten, wobei sie in den Fächern Zahnmedizin (8th ) und Kommunikations- und Medienwissenschaften (16th ) unter den Top 20 rangiert.

(8th ) und (16th ) unter den Top 20 rangiert. Die Universität Genf ist in 33 Fächertabellen vertreten, wobei sie in den Fächern Klassische Philologie und Alte Geschichte (37th ), Zahnmedizin (30th ), Pharmazie und Pharmakologie (40th ) und Anatomie und Physiologie (43rd ) die ersten 50 Plätze belegt.

(37th ), (30th ), (40th ) und (43rd ) die ersten 50 Plätze belegt. Die Universität Basel ist in 23 Fächer-Rankings vertreten. In den Fächern Anatomie & Physiologie (36th ) und Pharmazie & Pharmakologie (47th ) gehört sie zu den Top-50.

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022: Schweizer Top-20-Studiengänge 2022 2021 Einrichtung Thema 1 1 ETH Zürich - Erd- und Meereswissenschaften 1 1 ETH Zürich Geologie 1 1 ETH Zürich Geophysik 1 1 EHL Hospitality Business School Gastgewerbe und Freizeitmanagement 3 4 SHMS - Schweizerische Hotelfachschule Gastgewerbe und Freizeitmanagement 3 4 ETH Zürich Statistik und operationelle Forschung 4 4 ETH Zürich Architektur / Gebaute Umwelt 4 3 Glion-Institut für Hochschulbildung Gastgewerbe und Freizeitmanagement 5 4 Les Roches Global Hospitality Education Gastgewerbe und Freizeitmanagement 5= 7= ETH Zürich Ingenieurwesen - Elektrotechnik und Elektronik 6 4= ETH Zürich Technik und Technologie 6 7 ETH Zürich Ingenieurwesen - Chemie 6 6 ETH Zürich Land- und Forstwirtschaft 6 7 ETH Zürich Biologische Wissenschaften 6 6 ETH Zürich Naturwissenschaften 6 7 Cesar-Ritz-Hochschulen Gastgewerbe und Freizeitmanagement 7 9 ETH Zürich Ingenieurwesen - Tiefbau und Hochbau 7 9 Universität Bern Zahnmedizin 7 7= Vetsuisse-Fakultät Bern und Zürich Veterinärwissenschaft 7 6 Hotel-Institut Montreux - HIM Gastgewerbe und Freizeitmanagement 8 13 ETH Zürich Ingenieurwesen - Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt und Fertigung 8 11 Universität Zürich Zahnmedizin 8 7 ETH Zürich Umweltwissenschaften 8 8 Kulinarische Akademie Schweiz Gastgewerbe und Freizeitmanagement 9 10 ETH Zürich Informatik und Informationssysteme 9 10 EPFL Chemie 9 8 ETH Zürich Mathematik 9 9 ETH Zürich Physik & Astronomie 10 9 EPFL Informatik und Informationssysteme 10 10 EPFL Ingenieurwesen - Elektrotechnik und Elektronik 10 10= EPFL Ingenieurwesen - Tiefbau und Hochbau 10= 9 ETH Zürich Chemie 10= 12 EPFL Werkstoffkunde 11 12 EPFL Technik und Technologie 11= 11 EPFL Naturwissenschaften 12 12 EPFL Architektur / Gebaute Umwelt 13 15 ETH Zürich Werkstoffkunde 14 12 EPFL Ingenieurwesen - Chemie 15 13 Institut für Hotel- und Tourismusmanagement, Schweiz Gastgewerbe und Freizeitmanagement 16 16 EPFL Ingenieurwesen - Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt und Fertigung 16= 14 EPFL Physik und Astronomie 16= 16= Universität Zürich Kommunikation und Medienwissenschaft 17 21= EPFL Umweltwissenschaften 20 15 IMI-Luzern - Internationale Hotelfachschule, Schweiz Gastgewerbe und Freizeitmanagement © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Alle Rechte vorbehalten.

Die Schweiz zeigt eine besondere Stärke im Bereich Hospitality & Leisure Management und beherbergt sieben der zehn weltweit besten Schulen in diesem Bereich. Die EHL Hospitality Business School belegt zum vierten Mal in Folge den ersten Platz, während die Swiss Hotel Management School von 4th auf 3rd aufsteigt und damit den Platz mit ihrem Schweizer Konkurrenten, dem Glion Institute of Higher Education, tauscht.

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022: Die 10 besten Gastgewerbe-Studiengänge der Welt 2022 2021 Akademische Umfrage Ergebnis Umfrage unter Arbeitgebern Ergebnis 1 1 EHL Hospitality Business School Schweiz 100 100 2 2 Universität von Nevada - Las Vegas Vereinigte Staaten 99.8 82.5 3 4 SHMS - Schweizerische Hotelfachschule Schweiz 88.5 97.3 4 3 Glion-Institut für Hochschulbildung Schweiz 85.3 94.8 5 4 Les Roches Global Hospitality Education Schweiz 85.4 94.6 6 7 Cesar-Ritz-Hochschulen Schweiz 85.5 92.1 7 6 Hotel-Institut Montreux - HIM Schweiz 83.4 92.7 8 8 Kulinarische Akademie Schweiz Schweiz 80.4 86.4 9 5 Hotelschule Den Haag Niederlande 77.8 86.1 10 9 Die Polytechnische Universität Hongkong Hongkong SAR 88.9 56.4

Österreich

Das österreichische Hochschulwesen hat seine Leistungen von Jahr zu Jahr verbessert und beherbergt die zweitbeste Hochschule für Darstellende Kunst der Welt.

In den Rankings werden die Leistungen von 116 Studiengängen an 17 österreichischen Universitäten in 51 wissenschaftlichen Disziplinen verglichen. Insgesamt 30 Universitätsfächer sind in diesem Jahr gesunken, 35 haben zugelegt und 44 sind gleich geblieben.

Österreich beherbergt 16 Top-50-Universitätsabteilungen, die 20th besten Ergebnisse weltweit.

Drei weitere österreichische Universitätsfakultäten schaffen es dieses Jahr in die Top-50, darunter die Universität Wien für Geschichte (49th ). Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und die Universität für angewandte Kunst Wien schaffen es in die Top-50 für Kunst und Design (50th bzw. 35th ).

QS World University Rankings nach Fachgebieten 2022: Österreichische Top-100-Studiengänge 2022 2021 2 7 Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien Darstellende Künste 11 11 Universität Mozarteum Salzburg Darstellende Künste 19 24 Universität Wien Kommunikation und Medienwissenschaft 23 30 Universität für Bodenkultur Wien Land- und Forstwirtschaft 26 31= Veterinärmedizinische Universität Wien Veterinärwissenschaft 30 29 Universität Wien Theologie, Göttlichkeit und Religionswissenschaft 30= 32 Universität Wien Klassiker & Alte Geschichte 35 30 Universität Wien Linguistik 35= 46= Universität Wien Archäologie 36= 42 WU (Wirtschaftsuniversität Wien) Business & Management Studien 43= 47= Universität Wien Kunst und Geisteswissenschaften 44 51-100 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Kunst & Design 46= 49= Universität Wien Anthropologie 49= 51-100 Universität Wien Geschichte 50= 51-100 Universität für angewandte Kunst Wien Kunst & Design 51-100 51-100 Technische Universität Wien Architektur / Gebaute Umwelt 51-100 51-100 Universität Wien Philosophie 51-100 51-100 Universität Wien Geographie 51-100 51-100 Universität Wien Politik & Internationale Studien 51-100 51-100 Universität Wien Statistik und operationelle Forschung 51-100 51-100 Technische Universität Wien Ingenieurwesen - Tiefbau und Hochbau 51-100 51-100 Akademie der bildenden Künste Wien Kunst & Design 59 74 Universität Wien Soziologie 66= 77 Medizinische Universität Wien Medizin 68= 67= Universität Wien Moderne Sprachen 74= 89= Technische Universität Wien Informatik und Informationssysteme 86 116= Technische Universität Wien Technik und Technologie 87= 94 Universität Wien Biologische Wissenschaften 95= 91 WU (Wirtschaftsuniversität Wien) Buchhaltung und Finanzen 96 108= WU (Wirtschaftsuniversität Wien) Wirtschaftswissenschaften & Ökonometrie 99 88= Universität Wien Englische Sprache und Literatur 99= 69 Universität Wien Recht © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Alle Rechte vorbehalten.

QS stellt außerdem fest, dass:

Österreich erweitert die Top-100 um einen Studiengang auf insgesamt 35. Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) schafft den Sprung in die Top-100 für Wirtschaftswissenschaften (96th ).

). Die Technische Universität Wien ist auf Platz 74th für Informatik und Informationssysteme.

Die Universität Mozarteum Salzburg hat ihren Sitz unter 11th für Darstellende Kunst .

. Die Universität Wien ist mit 16 Fächern die am besten vertretene Universität Österreichs in den Top-100. In den Kommunikations- und Medienwissenschaften ist sie weltweit um fünf Plätze auf 19th aufgestiegen.Sie ist auch unter den Top-30 (30th ) für Klassische Philologie und Alte Geschichte .

weltweit um fünf Plätze auf 19th aufgestiegen.Sie ist auch unter den Top-30 (30th ) für . Die Medizinische Universität Wien festigt ihre Position unter den Top-100-Medizinprogrammen der Welt (66th , 10 mehr als im Vorjahr).

Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien belegt Platz 2nd im QS-Ranking der darstellenden Künste und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5 Plätze verbessert. Damit liegt sie nach dem Londoner Royal College of Music an zweiter Stelle und schlägt den beständigen Weltmarktführer, die Juilliard School. Nach einer perfekten Bewertung für die akademische Reputation im Jahr 2021 verbessert die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien auch ihre Arbeitgeberreputation mit 97,7 bzw. 83,7 Punkten.

QS World University Rankings by Subject 2022: Weltweite Top-10 in den Darstellenden Künsten 2022 2021 1 2 Royal College of Music Vereinigtes Königreich 2 7 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Österreich 3 1 Juilliard School Vereinigte Staaten 4 5 Nationales Konservatorium für Musik und Tanz in Paris (CNSMDP) Frankreich 5 3 Königliche Musikhochschule von Schottland Vereinigtes Königreich 6 15 Guildhall-Schule für Musik und Theater Vereinigtes Königreich 7 4 Königliche Akademie der Musik Vereinigtes Königreich 8 8 Norwegische Akademie für Musik Norwegen 9 26 Curtis-Institut für Musik Vereinigte Staaten 10 10 Akademie für darstellende Künste Hongkong Hongkong SAR © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Alle Rechte vorbehalten

Die vollständige Rangliste ist unter https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/2022 zu finden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

Original-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell