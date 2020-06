Sioux Gruppe: Sanierung der Sioux GmbH in Eigenverwaltung

Sioux GmbH

Die Sioux GmbH, die das Geschäft der Sioux-Gruppe mit Fachhändlern betreibt, hat beim Amtsgericht Offenbach a.M. Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Die übrigen fünf Sioux-Gruppenunternehmen sind hiervon nicht betroffen.

Die Sioux GmbH mit ihrer Hauptniederlassung im württembergischen Walheim hat Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Offenbach a.M. angemeldet. Als vorläufiger Sachwalter wurde Thomas Rittmeister von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte bestellt. Begleitet wird das Unternehmen vom Frankfurter Sanierungsexperten und Rechtsanwalt Christian Feketija, der die Geschäftsleitung verfahrensbegleitend als Generalbevollmächtigter unterstützt. Lewin Berner bleibt weiterhin im Rahmen der Eigenverwaltung Geschäftsführer der Sioux GmbH und CEO der Sioux-Gruppe. Der Geschäftsbetrieb der Sioux GmbH wird uneingeschränkt fortgeführt. Die übrigen fünf Sioux-Gruppenunternehmen sind von der Insolvenz nicht betroffen - u.a. auch nicht die Gesellschaften für das Online- und Outletgeschäft.

Corona führt zu Umsatz- und Forderungsausfällen und Einbruch der Geschäftserwartungen

"Wir waren auf dem Weg, in der Firmengruppe das beste erste Quartal seit fast einem Jahrzehnt abzuliefern, da wurde uns durch Corona quasi über Nacht der Boden unter den Füßen weggezogen", erklärt Sioux-Geschäftsführer Lewin Berner die Krise. Nach zwei starken Monaten Januar und Februar sei das Geschäft ab März mit den Händlern (B2B-Geschäft) aufgrund des Lockdowns fast vollständig zum Erliegen gekommen und habe sich auch bis Mitte Juni nicht erholt. Die Wiedereröffnung der Ladengeschäfte hätte bei den Handelspartnern von Sioux nicht die erhofften Nachholeffekte gebracht, der überwiegende Teil der Handelskunden berichtete von aufgelaufenen Umsatzrückgängen von 30-40 %. Der Maskenzwang würde bei vielen Konsumenten überdies dazu führen, dass sie zurzeit überhaupt nicht mehr stationär einkaufen wollen. Viele Sioux-Händler hätten inzwischen selbst Insolvenz angemeldet, u.a. der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof und der Schuhfilialist Dielmann, oder es drohe ihnen die Zahlungsunfähigkeit. Lewin Berner befürchtet, dass sich diese negative Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch beschleunigen wird.

Onlinegeschäft wächst, Fachhandelsgeschäft sinkt stark

"Wir erleben im Moment ein Massensterben unter unseren Handelspartnern, und wir gehen von perspektivisch 30 % weniger Umsatz mit Händlern aus", so Berner weiter. "Hiervon ist die Sioux GmbH, die das B2B-Geschäft der Sioux-Gruppe bündelt, in vollem Maße negativ betroffen." Während das Interesse an Schuhen der Marke Sioux bei Endverbrauchern weiterhin sehr hoch sei und Sioux im Online-Geschäft über den von einer unabhängigen Schwestergesellschaft betriebenen Online-Shop www.sioux.de weiterhin stark wachse, hätten sich die Perspektiven für die Sioux GmbH in den letzten Monaten massiv eingetrübt.

Gescheiterte KfW-Finanzierung als Insolvenzgrund

Eine geplante Finanzierung auf Basis der bestehenden Programme mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sei nicht zustande gekommen. Weiter auf die angekündigten Nachbesserungen der Kreditbedingungen oder auf den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg zu warten, könne man aber nicht mehr, so der Geschäftsführer weiter.

Sanierung als Ziel der Betriebsfortführung

"Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, 66 Jahre nach Gründung für die Sioux GmbH ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anzumelden, um das Unternehmen dank der Möglichkeiten eines Insolvenzplanverfahrens fortzuführen. Diese Gesellschaft hat in den fast sieben Jahrzehnten allen Krisen getrotzt. Eine solche disruptive Marktentwicklung verbunden mit einer derart tiefen Verunsicherung der Konsumenten hat es niemals zuvor in der langen Firmengeschichte gegeben", erläutert der Sioux-Geschäftsführer. Ziel des Verfahrens sei es, einen Sanierungsplan zu erstellen, der die finanzielle und operative Restrukturierung dieser Gesellschaft absichere. So wolle man möglichst schnell zusammen mit dem vorläufigen Sachwalter eine neue, nachhaltige Zukunftsperspektive für die Sioux GmbH erarbeiten.

Starke Marke und Digitalisierung Basis für Fortführung

Lewin Berner bestätigt mit Blick auf die Sioux-Gruppe: "Wir halten an der Strategie in der Unternehmensgruppe fest, die Digitalisierung voranzutreiben und uns noch stärker auf die Endkunden hin auszurichten, gleichzeitig sind wir auch zukünftig ein verlässlicher Partner des Fachhandels." Der geschäftsführende Gesellschafter verweist auf die starke Marke, anerkannt gute Produkte und eine motivierte und qualifizierte Mannschaft. Die wichtigsten Lieferanten hätten ebenfalls bereits zugesagt, Sioux weiter zu unterstützen. Berner gibt sich optimistisch: "Das sind die Stärken, mit denen wir auch diese Krise meistern werden."

Über die Sioux GmbH: Sioux ist ein Traditionsunternehmen, das 1954 im schwäbischen Walheim gegründet wurde. Die Sioux GmbH beschäftigt 35 Vollzeitkräfte. Für die Sioux-Gruppe sind insgesamt rund 75 Mitarbeiter tätig. Pro Jahr werden ca. 650.000 Paar Schuhe hergestellt, die hauptsächlich in Deutschland, aber auch weltweit in über 25 Ländern verkauft werden. Zirka die Hälfte der verkauften Schuhe entfallen auf Damenkollektionen, die andere Hälfte auf Herrenkollektionen. Sioux ist anerkannter Weise der Erfinder des Mokassins in Deutschland. Die Sioux GmbH hat 2019 einen Umsatz von ca. 24 Millionen EUR erzielt und war profitabel. Lewin Berner (46) ist seit 10 Jahren Gesellschafter und CEO der Sioux-Gruppe, seit 2014 führt er die Sioux GmbH als Geschäftsführer. Mehr Informationen auf www.sioux.de

Über Christian Feketija: Der als Generalbevollmächtigter in die Eigenverwaltung berufene Rechtsanwalt / Fachanwalt für Insolvenzrecht Christian Feketija (49) wird von Gerichten im Rhein-Main-Gebiet regelmäßig zum Insolvenz- oder Sachwalter bestellt und hat seinen anwaltlichen Fokus seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet des Insolvenz- und Unternehmensrechts sowie im Bereich Sanierungen und Restrukturierungen. Vor seiner aktuellen Tätigkeit als Partner in der auf Insolvenzverwaltung spezialisierten Kanzlei JFK war er u.a. Partner der Insolvenzkanzlei SGP Schneider Geiwitz. Mehr Informationen auf www.jfk-insolvenz.de

Über Thomas Rittmeister: Der als vorläufiger Sachwalter bestellte Frankfurter Sanierungsexperte und Rechtsanwalt Thomas Rittmeister (51) ist Partner der renommierten Kanzlei Reimer Rechtsanwälte mit mehr als 80 Mitarbeitern an acht bundesdeutschen Standorten. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten zu den größten und versiertesten deutschen Insolvenzrechtskanzleien. Mehr Informationen auf www.reimer-rae.de

