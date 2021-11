Anhalt GmbH

Praktisch für unterwegs: Corona-Spray to GO

Passt in jede Handtasche

Flörsheim-Dalsheim (ots)

Ein schneller und effektiver Desinfektionsschutz beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Toiletten oder beim Einkaufen im Supermarkt scheitert oft in der Praxis. Seifen sind nicht greifbar, angebotene Desinfektionsspender leer, größere Behältnisse zum Mitnehmen zu sperrig. Eine kleine Phiole füllt diese Lücke mit optimalen Gebrauchs- und Pflege-Eigenschaften.

Breites Wirkungsspektrum für zahlreiche Anwendungen

Das De-sin°-Spray to GO auf Alkoholbasis erfüllt alle Anforderungen an die Händedesinfektion: Es beseitigt nach 30 Sekunden nicht nur nachweislich 99,9 % der aktuell relevanten Viren und Bakterien, es ist durch den Sprühkopf auch perfekt zu proportionieren, der Zusatz von Aloe Vera wirkt pflegend auf die Haut. Das Produkt klebt nicht und ist damit perfekt für die tägliche Anwendung geeignet.

To GO: Optimale Größe für die Handtasche oder Autoablage

Die Darreichungsform ist der große Vorteil der kleinen Flasche. Sie beansprucht wenig Platz in der Handtasche oder Autoablage ist somit to Go einsetzbar. Der Sprühkopf ist mit einer Kappe versehen, um unbeabsichtigte Sprühstöße zu vermeiden. Die Phiole kann vollständig wiederverwertet werden. Typische Anwendungsbereiche sind nach Benutzung von Einkaufswagen, Rolltreppen, Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln aber auch im Sport.

Das DE-SIN°- Handdesinfektionsspray ist erhältlich im Sanitätsfachhandel, Apotheken ( Bestellnr.: 0273643 ) oder bei Bellasan.de. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt zwischen 1,95 EUR und 2,95 EUR.

Original-Content von: Anhalt GmbH, übermittelt durch news aktuell