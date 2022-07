tesa erklärt Klebebänder zu Helden / Haarklein oder stark wie Herkules: Klebebänder sind wahre Alleskönner und überraschen mit unerwarteten Superkräften

tesa SE

Haarklein oder stark wie Herkules: Klebebänder sind wahre Alleskönner und überraschen mit unerwarteten Superkräften

Mit knapp 5 Mikrometern deutlich dünner als ein Haar, hitzeresistent bis zu 500°C und so stark, dass man mit wenigen Streifen einen Kleinwagen anheben kann: Klebebänder sind wahre Superhelden und Alleskönner. tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen, hat in seiner aktuellen Kampagne die spannendsten Fakten und Anwendungsmöglichkeiten über tesa Produkte zusammengetragen - und das mit erstaunlichen Ergebnissen.

Wer bei dem Namen tesa gleich an das berühmte tesafilm® denkt, wird überrascht sein, wie vielfältig die über 7.000 Klebelösungen des Unternehmens sind. Nur 300 von ihnen sind klassische Endkunden-Produkte, den Löwenanteil der tesa Innovationen bilden hingegen eigens für Industrie und Gewerbe entwickelte Spezial-Anwendungen, die es in sich haben. So finden sich zum Beispiel in einem Smartphone heute bis zu 70, meist doppelseitige tesa Klebebänder. Das kleinste von ihnen ist knapp 5 Mikrometer dünn und damit 20-mal feiner als ein Haar. Ein weiteres Tape bietet mit 30 N/mm2 enorme Haftfestigkeit auf kleinsten Oberflächen und wird bei vielen Smartphones mit einer Breite von nur 0,4 mm rückseitig unter der Kameralinse verbaut. Dasselbe Klebeband hält zum Beispiel auch den Chip auf EC-Karten sicher und fest in der Fassung.

Bei der Produktion dieser besonderen Klebebänder geht tesa oft unkonventionelle Wege. Für die Herstellung der sogenannten Optically Clear Adhesives (OCA) hat tesa in seinem Werk in Hamburg-Hausbruch wie auch seit 2021 im chinesischen Suzhou eigens einen Reinraum installiert, dessen Luft 100-mal reiner ist als die auf einem Berggipfel. Das Ergebnis: hochtransparente, hauchdünne Folien, die unter anderem bei Display-Verklebungen in Smartphones zum Einsatz kommen.

Bis zu 130 Klebebänder in nur einem Auto

Auch in der Automobilindustrie, vor allem beim Bau von E-Autos, geht der Trend hin zu immer kleineren und leichteren Produkten. Hunderte hochpräzise Anwendungen sind hier bereits erfolgreich im Einsatz, viele weitere im Entwicklungsprozess. So dichten tesa Pads die vielen hundert Löcher ab, die bei einer Karosserie für den Tauchlackierungsprozess oder wichtige Montagearbeiten benötigt werden. Laserbeschriftete Etiketten, die mehr als 1.600 Stunden bei bis zu 150°C aushalten können und resistent gegen Chemikalien sowie Abrieb sind, dienen als sicherer Schutz vor Fälschungen. Zu den herausragenden Anwendungsbereichen zählt auch die permanente Verklebung von Zellen in Elektro-Batterien und die Isolation elektronischer Komponenten. Das Spezialprodukt tesa® FireGuard hält Flammen bis zu 500°C sechs Minuten stand und schützt so den Fahrgastraum bei einem Batteriebrand in einem Elektroauto.

Fliegender Rollenwechsel für die Druckindustrie und Folienverarbeitung

Sogar in der Druckindustrie erleichtern Klebebänder mittlerweile viele Arbeitsvorgänge und machen Prozesse effizienter. Mit einem Produkt wie tesa EasySplice® sind fliegende Rollenwechsel möglich. Selbst bei einer Geschwindigkeit von 1.000 Metern pro Minute kommt es zu keinen Bahnabrissen mehr. Ein echter Gewinn, vor allem für die Flexo-Druckindustrie, wo oft Materialien mit unpolaren Oberflächen eingesetzt werden.

"Die Welt der Klebstoffe ist vielseitig und anspruchsvoll. Klebebänder spielen schon lange in vielen Industrien ihre Stärken aus und werden auch in Zukunft in immer mehr Branchen Anwendung finden. Die flexible Handhabung und die schnelle Klebewirkung beschleunigen viele Prozessabläufe und ermöglichen somit erst eine optimierte Herstellung und eine Verbesserung des Endproduktes. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir in unseren weltweiten Customer Solution Centern kontinuierlich an neuen Ideen, der Produktnachhaltigkeit und raffinierten Systemlösungen, um unsere Sortimente weiter auszubauen," sagt Frank Kolmorgen, Industrievorstand der tesa SE.

Was Klebebänder alles können und wie vielfältig diese sind, zeigt die aktuelle Kampagne mit dem Namen "tape heroes". Darin hat tesa spannende Informationen, Fakten und Anwendungsbeispiele aus der Welt der Klebebänder zusammengetragen.

