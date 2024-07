Hisense Group

Faith In Young Champions: Hisense kooperiert mit der UEFA-Stiftung, um Kindern im Krankenhaus das schöne Spiel näher zu bringen

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Während des EURO 2024-Turniers haben die globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik Hisense und die UEFA-Stiftung gemeinsam die gemeinnützige Initiative „Faith In Young Champions" ins Leben gerufen. Innovative, von Hisense betriebene Roboter ermöglichten es hospitalisierten Kindern aus 22 Ländern, virtuell an 23 Spielen der EURO 2024 teilzunehmen, und erfüllten ihnen den Traum, trotz körperlicher Einschränkungen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Während dieser Zeit können die Kinder den Roboter einsetzen, um Zugang zu exklusiven Bereichen wie der Aufwärmzone, der Umkleidekabine oder dem VIP-Bereich zu erhalten und die Interaktion mit ihren Lieblingsspielern oder -mannschaften zu steuern, so dass jede fußballbegeisterte Seele auf diese Weise die reinste Leidenschaft des Live-Fußballs zum Ausdruck bringen kann.

Im Rahmen seines Engagements für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern möchte Hisense nutzerorientierte Technologien und soziale Verantwortung weltweit fördern. Zu diesem bemerkenswerten Anlass unterstützte Hisense ein Krankenhaus in Südafrika mit hochmodernen kommerziellen Produkten wie interaktiven Displays, und die Kinder hatten die bereichernde Gelegenheit, mit Hilfe von Freiwilligen durch interaktive Aktivitäten zu lernen, wie diese Technologie funktioniert. Auch Krankenhäuser können dies in ihrem täglichen Büro, bei Besprechungen oder Diskussionen nutzen und so ihre Arbeitsabläufe elektronischer und bequemer gestalten.

„Wir nehmen die digitale Tafel gerne an, denn sie wird den Austausch von Ideen und das Brainstorming mit den Direktoren, Ärzten und dem Managementteam des Krankenhauses erheblich erleichtern." So der Leiters des Krankenhauses.

Die UEFA-Stiftung wurde 2015 als gemeinnützige Organisation nach Schweizer Recht gegründet und verfolgt seit langem eine Philosophie, die mit den Konzepten der Jugendbetreuung und der sozialen Verantwortung von Hisense übereinstimmt. Während der Spiele der EURO 2024 fiel den Fans auch der Slogan „BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" auf der LED-Anzeige am Spielfeldrand auf, der perfekt mit dem von Hisense in diesem Jahr ausgerufenen Motto „Faith In Young Champions" übereinstimmt und die Zusammenarbeit noch weiter fördert.

Carine Nkoue, Generalsekretärin der UEFA-Stiftung, sagte: „Fußball ist nicht nur der beliebteste Sport der Welt, sondern auch eine großartige Plattform, um Solidaritätsprojekte für Menschen in Not zu schaffen. Ich möchte Sie alle ermutigen, sich an den Aktivitäten der UEFA-Stiftung für Kinder zu beteiligen und diese globale Initiative zu unterstützen. Mit der Unterstützung von Hisense und der Solidarität der europäischen Fußballfamilie können wir noch mehr erreichen."

Die Beteiligung an wohltätigen Projekten und die Übernahme sozialer Verantwortung durch das Unternehmen sind seit langem ein Eckpfeiler der Unternehmenskultur von Hisense. Das Unternehmen hat proaktiv Ressourcen für Initiativen zum Gemeinwohl bereitgestellt, mit dem Konzept, jedem zu helfen, jeden Moment des Lebens mit benutzerorientierter Technologie zu genießen.

Dank seiner globalen Präsenz in der Diversity-Branche ist Hisense in der Lage, ein breites Spektrum an sozialer Verantwortung zu übernehmen, um die Gesundheits- und Bildungsstandards weltweit zu verbessern. Hisense exportiert Ultraschallgeräte und andere Geräte in mehr als 20 Länder in Asien, Zentral- und Ostafrika und Europa, um eine breite Palette von Bedürfnissen zu erfüllen. Die kommerziellen Display-Produkte von Hisense haben sich in über 40 Ländern auf dem Markt durchgesetzt, darunter in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Seit vielen Jahren beteiligt sich Hisense aktiv an gemeinnützigen Aktivitäten, die durch Sportveranstaltungen von Weltrang initiiert werden. Die Zusammenarbeit ist dieses Mal eine spirituelle Inspiration, um die CSR-Kampagne vom Produktsponsoring auf eine Ebene jenseits von Zeit und Raum zu heben.

Mit Blick auf die Zukunft werden Hisense und die UEFA-Stiftung weiter daran arbeiten, ihre philanthropischen Bemühungen voranzutreiben und verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt größere Vorteile zu bieten, indem sie ihre jeweiligen Ressourcen nutzen.

Informationen zu Hisense Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense war sowohl 2023 als auch im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern und ist mittlerweile in mehr als 160 Ländern vertreten.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2460646/Faith_In_Young_Champions_Mini_Documentary.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460645/Faith_In_Young_Champions_Welfare_Initiative.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/faith-in-young-champions-hisense-kooperiert-mit-der-uefa-stiftung-um-kindern-im-krankenhaus-das-schone-spiel-naher-zu-bringen-302196393.html

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell