HISENSE STELLT AUF DER CES 2024 NEUEN ULED X-TV SOWIE SMARTEN KÜHLSCHRANK UND GESCHIRRSPÜLER VOR

Hisense, ein internationaler Hersteller von Elektronik- und Haushaltsgeräten, stellt auf der CES 2024 seine Produktpalette für den Haushalt sowie die ConnectLife-Smart-Plattform und das VIDAA TV-Betriebssystem vor. Damit sollen Kunden ein ganz neues Smart-Home-Erlebnis erfahren. Ob ULED X-TV für perfektes Entertainment oder Smart-Screens in der Küche: Smart-Home-Geräte von Hisense integrieren modernste Technologie nahtlos in den Alltag der Verbraucher.

Smart TV für Unterhaltung im eigenen Zuhause

Hisense setzt mit seiner aktuellen Smart TV-Reihe erneut neue Maßstäbe bei LED-Bildschirmen:

Der auf der CES vorgestellte 98UX Mini LED-TV begeistert mit herausragender Funktionalität, darunter mehr als 10.000 Local Dimming-Zonen für präzise Lichtkontrolle und einzigartige Kontraste. Mit einer leistungsstarken Leuchtdichte von 5.000 Nits liefert der 98UX eine herausragende Bildtiefe und -qualität.

Der 110UX, der mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet wurde, ist ein Mini-LED-TV mit einer beeindruckenden Leuchttiefe von bis zu 10.000 Nits. Die außergewöhnlich präzise Anzeige und die herausragende Performance basiert auf über 40.000 Backlight-Zonen auf einem 110-Zoll-Bildschirm. Das minimiert den Backlight-Bleeding-Effekt und führt zu einer messbaren Verbesserung des Kontrastes.

Der 75UX ist weniger als 14 Millimeter dick und ist damit der dünnste Mini-LED-TV, den Hisense jemals produziert hat. Der Formfaktor sucht in der Branche seinesgleichen und setzt Maßstäbe, die perfekt zu den derzeitigen Trends beim Home-Entertainment passen. Zusätzlich zu dem ultradünnen Profil sorgen 5.000 Dimming-Zonen für unvergleichlichen Kontrast.

CanvasTV ist ein Bildschirm, bei dem Technologie, Design und individuelle Gestaltung auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Er lässt sich bündig an der Wand anbringen und passt sich so an jede Umgebung an.

Im Zentrum des Hisense Smart Home steht die Vernetzung von Hisense Smart-TVs und dem innovativen Betriebssystem. Das erlaubt ein nahtloses Erlebnis.

Smart Kitchen: Die Küche der Zukunft

Hisense Smart Kitchen mit dem neuen ProChef@Home macht das Kochen zu einem ganz neuen Erlebnis. Die zugrundeliegenden Technologien sind ganz auf Komfort und Präzision ausgelegt.

Der viertürige Smart-Kühlschrank mit VersaTemp-Zone vereinfacht alltägliche Abläufe. Er weiß nicht nur, welche Lebensmittel vorrätig sind, sondern kann auch Rezepte bereitstellen und sich nahtlos mit anderen Smart-Geräten vernetzen. Eine der außergewöhnlichsten Funktionen ist die VersaTemp-Schublade, in der Lebensmittel nicht nur gekühlt, sondern sogar leicht eingefroren werden können.

Der Smart-Einbaugeschirrspüler mit Autodose- und AutoDry-Funktion wurde mit einem 2024 CES Innovation Award ausgezeichnet. Dank der Autodosierung von Flüssiggeschirrspülmittel müssen Benutzer einfach nur noch das Geschirr einlegen und ein Programm wählen. Der Geschirrspüler dosiert automatisch die passende Menge Spülmittel für eine bequeme, problemlose Reinigung.

Neben den ULED X- und Smart Kitchen-Geräten führt Hisense auch weiterhin neue Matter-kompatible Geräte ein, darunter auf der CES 2024 die neueste Smart-Fensterklimaanlage mit automatischer Lamellensteuerung. Zu den vorgestellten Produkten gehören darüber hinaus einige der Geräte für smartes Energiemanagement von Hisense, darunter ein smarter Wasch-/Trockenautomat sowie HLK-Geräte.

