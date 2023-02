Hisense Group

Hisense ist weltweit die Nummer 2 bei TV-Lieferungen im Jahr 2022

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Globale TV -Rekordauslieferungen im Jahr 2022 stellen einen historischen Höchststand in der Geschichte von Hisense dar

Der rasche Aufschwung der führenden chinesischen Industrieunternehmen und ihre Wettbewerbsstärke, insbesondere im globalen Sektor der Haushaltsgeräte, wird durch die jüngsten Daten des führenden Marktforschungsinstituts Omdia untermauert, die zeigen, dass die weltweiten Auslieferungen von Hisense-Fernsehern im Jahr 2022 insgesamt 24,5 Millionen Stück erreichen werden, was Hisense zur Nummer 2 auf dem globalen Markt mit einem Wachstum von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr macht.

Die Rekordauslieferungen im Jahr 2022 stellen einen historischen Höchststand in der Geschichte von Hisense dar und zeigen die zunehmende globale Dominanz des Unternehmens in der chinesischen TV-Industrie, wobei das jährliche Wachstum von Hisense das Unternehmen in die Top Fünf aller globalen Unternehmen in diesem Sektor bringt.

Als Technologie- und Marktführer im Bereich der Laser-TV-Industrie ist Hisense mit einem weltweiten Lieferanteil von 53,5 % im Jahr 2022 auch die Nummer 1 in der Kategorie Laser-TV.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt hat das Unternehmen den Schwerpunkt auf die sich ständig verändernden Kundenbedürfnisse gelegt und durch kontinuierliche Innovation hochwertige Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die den inländischen TV-Markt vergrößern und gleichzeitig den Marktanteil auf dem ausländischen Markt erhöhen. Das Unternehmen hat auch einen Schwerpunkt auf den Verkauf in Übersee und Investitionen in innovationsfördernde Forschung und Entwicklung gelegt.

Als Schlüsselelement seiner zukünftigen Wachstumsstrategie wird Hisense sein Engagement für die Bereitstellung von Premium-Lösungen verstärken, um sicherzustellen, dass die Verbraucher Genuss auf höchstem Niveau erleben.

Über Hisense

Hisense hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China. In den vergangenen 54 Jahren hat sich Hisense stets an die Grundwerte „Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" sowie an die Entwicklungsstrategie „Solide technologische Grundlage und stabiler Betrieb" gehalten. Das Unternehmen deckt Bereiche wie Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente Informationstechnologie und moderne Dienstleistungen ab. Durch die rasante Entwicklung in den letzten Jahren hat sich das Geschäft von Hisense auf mehr als 160 Länder und Regionen ausgeweitet. Smart TV, das Kernstück des B2C-Geschäfts von Hisense, war schon immer ein Vorreiter der globalen Branche. Neben dem B2C-Bereich ist Hisense auch weltweit führend in B2B-Branchen wie intelligenter Transport, Präzisionsmedizin und optische Kommunikation.

