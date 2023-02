Hisense Group

Ein weiteres Rekordhoch: Hisense-TV-Lieferungen erreichen im Dezember 2022 die Nummer 1 auf dem Weltmarkt

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Vor kurzem hat das Marktforschungsinstitut AVC Revo seinen „Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands 2022" veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das weltweite Liefervolumen von Hisense TV im Dezember 2022 2,326 Millionen erreichte und damit den ersten Platz auf dem Weltmarkt einnahm. Hisense erreichte ein weiteres Rekordhoch, nachdem es von Januar bis Oktober 2022 den zweiten Platz bei den weltweiten TV-Lieferungen einnahm.

Laut den von AVC Revo veröffentlichten Daten nahm die weltweite Lieferung von Hisense TV im Jahr 2022 den zweiten Platz ein, während der Marktanteil 12,06 % erreichte. Der Exportsektor von Hisense TV stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 % und verzeichnete ein schnelles Wachstum in Europa, Japan und den Schwellenländern.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022TM, zog Hisense als offizieller Sponsor mit seiner LED-Bande „Hisense TV, Chinas Nr. 1, weltweit Nr. 2" die Blicke auf sich. Der Rekord zeigt auch, dass Hisense sich schon immer unermüdlich dafür eingesetzt hat, noch hochwertigere Lösungen zu liefern und seinen Kunden einen Genuss auf höherem Niveau zu bieten.

Informationen zu Hisense

Der Hauptsitz von Hisense befindet sich in Qingdao, China. In den vergangenen 54 Jahren hat sich Hisense stets an die Grundwerte „Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" und die Entwicklungsstrategie „Solide technologische Grundlage und robuster Betrieb" gehalten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente Informationstechnologie und moderne Dienstleistungen tätig. Hisense hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern und Regionen tätig. Smart TV, das Herzstück des B2C-Geschäfts von Hisense, stand schon immer an der Spitze der weltweiten Branche. Neben dem B2C-Geschäft ist Hisense auch in der B2B-Branche weltweit führend, unter anderem in den Bereichen intelligenter Transport, Präzisionsmedizin und optische Kommunikation.

