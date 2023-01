Verbessertes Seherlebnis und eine neue Lebensweise: Hisense präsentiert ULED Mini LED-Fernseher, Laser-Fernseher und Smart Home

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Januar veröffentlichte China Newsweek, eine der bekanntesten chinesischen Zeitschriften, ihre Liste der Influential Persons of the Year 2022. Dr. Lan Lin, Vorsitzender der Hisense Group, wurde als „Economic Person of the Year 2022" für seinen Beitrag zum internationalen ...

mehr