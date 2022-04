Hisense Group

Hisense L9G Laser TV bei der Endauslosung der Fußballweltmeisterschaft enthüllt, globale #PerfectMatch World Cup Marketingkampagne offiziell vorgestellt

Die Endauslosung für den FIFA World Cup Qatar 2022™ fand am 01. April in Doha statt. Die FIFA, die Regierung von Government, Hisense und viele Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil. Als offizieller globaler Sponsor bei zwei aufeinanderfolgenden FIFA-Fußballweltmeisterschaftsturnieren präsentierte Hisense auf der Veranstaltung sein viel gelobtes L9G TriChroma Laser TV und kündigte die kommende #PerfectMatch World Cup Global Marketingkampagne an.

Hisense L9G Laser-TV wird auf der Veranstaltung sehr gelobt

Die Geschäftsführung der FIFA und Vertreter verschiedener Fußballverbände besuchten den Stand von Hisense während der Veranstaltung. Fatma Samoura, Generalsekretärin des Weltfußballverbandes FIFA, war von dem eindringlichen Seherlebnis von Hisense L9G Laser TV tief beeindruckt. Ein bekannter Fußballtrainer sagte, dass Hisense Laser TV hervorragend geeignet sei, um Fußballspiele zu Hause zu sehen.

Herr Jason Ou, President von Hisense Middle East and Africa, hob hervor, dass Hisense LG9 Laser TV als augenfreundlich entwickelt wurde und kürzlich vom TÜV Rheinland als Low Blue Light (niedriges blaues Licht) (Hardware-Lösung) zertifiziert wurde. „Das perfekte Home-Entertainment-System und ein Sound in Kinoqualität können den Verbrauchern das ultimative Spielerlebnis bieten, wenn sie die FIFA World Cup Qatar 2022™ sehen. Was die Entwicklung der Produktstrategie betrifft, so wird Hisense weiterhin den technologischen Durchbruch der Produktstruktur fördern, um erstklassige und qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen. Die Premiumprodukte von Hisense werden in Zukunft die erste Wahl der Verbraucher sein," ergänzte Jason Ou.

#PerfectMatch World Cup Global Marketing Campaign offiziell vorgestellt

Während der Veranstaltung startete Hisense eine globale Marketingkampagne für die Fußballweltmeisterschaft mit dem Slogan „Perfect Match", was bedeutet, dass die Fußballweltmeisterschaft ein perfektes Fußballereignis sein wird und dass Hisense-Produkte die beste Wahl für Fußballfans sein werden, um die Spiele zu Hause zu sehen.

Als zuverlässige Marke für Haushaltsgeräte ruft Hisense der Welt über die Plattform der FIFA- Fußballweltmeisterschaft mit der Entschlossenheit zu, dem Publikum auf der ganzen Welt jedes Perfect Match zu präsentieren. Im Rahmen der FIFA-Fußballweltmeisterschaft wird Hisense außerdem perfekte Übereinstimmungen für Verbraucher und Fans schaffen, und zwar durch eine Reihe von Marketingkampagnen, einschließlich des Projekts Disappearing Football Pitches CSR, der Super Brand Week usw.

Hisense steigert Investitionen im Nahen Osten und festigt seine globale Marktposition

Der Nahe Osten gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten von Hisense. Gegenwärtig wurde im Nahen Osten der erste Flagshipstore von Hisense weltweit eröffnet, und Hisense hat durch seine unglaubliche Technologie und Produktqualität enorme Anerkennung gewonnen. In Zukunft wird Hisense die Sponsoringrechte der Fußballweltmeisterschaft in Qatar nutzen und die strategische Umsetzung des Marktes im Nahen Osten weiter beschleunigen. Um dies zu erreichen, wird Hisense mehr in die Entwicklung hochwertiger Hightech-Produkte investieren. Gleichzeitig wird Hisense auch die Gesamtinvestitionen in die Errichtung von Fabriken erhöhen, um die Integration von Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb zu erreichen.

In Zukunft will Hisense die Globalisierung vorantreiben und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Marke durch den Erfolg auf dem Markt im Nahen Osten und durch Sportmarketing verbessern, um eine weltweit bekannte Technologiemarke zu werden.

