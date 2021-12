Hisense Group

Hisense-Waschmaschinen erhalten globale Anerkennung: SGS verleiht Hisense die erste Performance-Mark-Zertifizierung

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen SGS hat kürzlich Hisense-Waschmaschinen ihre weltweit erste Zertifizierung für ihre Leistung erteilt. Dieser Erfolg ist ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien im Bereich der Innovation. Die Zertifizierung ist ein Beleg für die hervorragende Qualität der Hisense-Waschmaschinen und hilft Hisense dabei, die Anerkennung der Marke auf dem Weltmarkt zu steigern. In Zukunft werden SGS und Hisense ihre intensive Zusammenarbeit bei der Produktprüfung und -zertifizierung fortsetzen, um den Verbrauchern ein optimales Benutzererlebnis bieten zu können.

Die Marke Hisense genießt internationales Renommee und vertritt die Grundwerte "Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit". Sie strebt eine weitere Entwicklung als "Technologiebasiertes Unternehmen mit stabilem Geschäftswachstum" an. Um der Marktnachfrage nach sterilisierbaren Produkten gerecht zu werden, hat Hisense eine neue Serie von "Sterilisations"-Waschmaschinen auf den Markt gebracht. Diese sollen die Gesundheit besser schützen und den Verbrauchern eine einzigartige Qualität bieten.

Als langjähriger Partner von Hisense hat SGS die Zertifizierung "SGS Performance Tested Mark" für Waschmaschinen auf der Grundlage internationaler Nutzungsstandards und allgemeiner Industrienormen erstellt. Sie basiert auf der Erhebung einer großen Anzahl von Daten. Das Zertifikat stützt sich auf der Norm GB 21551.5-2010, die strenge Spezifikationen und Anforderungen an die Keimbeseitigungs- und Reinigungsfähigkeit der Maschine stellt. Es stellt strenge Anforderungen an die Keimbeseitigungsfähigkeit des Produkts bei regelmäßigem Gebrauch unter dem Modus "Allergiedampf". Gemäß den Tests erreichte die Entfernungsrate von E-coli und Staphylococcus aureus in der Waschmaschine über 99,9 %.

Das technische Team von SGS hat Hisense-Produkte im "Allergie-Dampf"-Modus unter dem Gesichtspunkt der Keimbeseitigung getestet und bewertet und das SGS Performance Tested Mark-Zertifikat für Hisense-Waschmaschinen weltweit vergeben. Hisense kann das Prüfzeichen je nach Bedarf auf Produktverpackungen, Bedienungsanleitungen oder Produkten anbringen. Damit ist es für die Verbraucher leicht erkennbar und stärkt effektiv das Vertrauen in das Produkt.

Hisense hat sich im Laufe der Jahre der technologischen Innovation und der Kundenorientierung verschrieben und setzt Spitzentechnologie ein, um auf der ganzen Welt hochwertige Produkte herzustellen. Die SGS-Zertifizierung ist eine Anerkennung für die Technologie von Hisense. Hisense will die Reputation und Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke auch weiterhin stärken, indem sich das Unternehmen auf technologische Innovation und Produktentwicklung konzentriert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698943/SGS_Awards_First_Performance_Mark_Certification_Hisense.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698944/Hisense_Washing_Machines_QR_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698942/Hisense_Washing_Machines_QY_Series.jpg

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell