Hisense ist stolz darauf, den Spanier Sergio Busquets mit der Hisense Player of the Finals-Trophäe ausgezeichnet zu haben.

Der spanische Kapitän dominierte das Mittelfeld beim Halbfinalsieg seiner Mannschaft gegen Italien, indem er die Verteidigung abschirmte und die Pässe verteilte - was die italienische Zeitung La Gazzetta dello Sport dazu veranlasste, ihn als "Maestro" zu bezeichnen. Auch im Finale am Sonntag gegen Frankreich spielte er eine wichtige Rolle, als er den Führungstreffer von Mikel Oyarzabal vorbereitete, bevor Les Bleus sich den Pokal sicherten.

Die Trophäe

Hisense hat in Zusammenarbeit mit der UEFA die Trophäe für den Spieler des Finales bereitgestellt und an Busquets überreicht. Die Trophäe wurde in den Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Qingdao, der Heimat von Hisense, entworfen und hergestellt. Sie trägt das chinesische Schriftzeichen "?", was "Vertrauen" bedeutet Das Zeichen "?" ist auch im Namen von Hisense enthalten.

Die Trophäe basiert auf dem Konzept des Vertrauens, das die Grundlage für die Kommunikation zwischen Spielern und Teams bildet und als Brücke zwischen Individuen, Organisationen und Nationen fungiert.

Vertrauen ist im Fußball von grundlegender Bedeutung, was wiederum im Einklang mit der Vision der UEFA steht, die von Präsident Aleksander Ceferin vorgestellt wurde. Er wies darauf hin, dass "die Strategie auf vier Hauptsäulen beruht: Fußball, Vertrauen, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand." Mit der Kalligrafie als Gestaltungstechnik hat der Designer einen Fußballspieler dargestellt und mit Pinselstrichen die Kraft und Geschwindigkeit der Ballbewegung zum Ausdruck gebracht.

Seit 1969 entwickelt Hisense führende Verbrauchertechnologien, Haushaltsgeräte und Multimediaprodukte, wobei das Unternehmen stets die Kernprinzipien "Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" im Auge behält. Um diese Werte zu leben, nutzt Hisense modernste Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionseinrichtungen auf der ganzen Welt mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Produkte für globale Verbraucher zu entwickeln.

Hisense engagiert sich stark im europäischen Fußball und ist stolz darauf, seine Werte weiterhin mit der UEFA zu teilen und gleichzeitig weltweit führende Fußballveranstaltungen als Plattform für das Wachstum seines Kernproduktangebots in Europa zu nutzen.

