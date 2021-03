Hisense Group

Umsatz steigt um 325 %: Laut Hisense ist Laser-TV der Trend der Zukunft

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Die Covid-19-Krise beschleunigt die Einführung von Technologien, und die Zeit, die die Menschen täglich vor dem Bildschirm verbringen, ist drastisch angestiegen. Laut Omdia stiegen die Umsätze auf dem weltweiten TV-Markt im Jahr 2020 im Jahresvergleich leicht an. Ein wesentlicher Teil des Wachstums kommt dabei von Großbildfernsehern. Seit der Einführung des weltweit ersten Laser-TV-Geräts im Jahr 2014 ist Hisense (SSE: 600060) bestrebt, die Innovation der Laser-Display-Technologie voranzutreiben. Im Jahr 2020 ist der Umsatz bei Laser-TV-Geräten von Hisense außerhalb Chinas um 325 % gestiegen (Datenquelle: interner Hisense-Bericht). Weltweite Größen auf dem TV-Markt wie Samsung und LG haben sich ebenfalls diesem potenziellen Markt angeschlossen.

Großbildfernseher sind ein Zukunftstrend. Hisense, eine technologieorientierte Marke, ist davon überzeugt, dass der Laser-TV die ultimative Display-Lösung ist.

Was ist ein Laser-TV-Gerät?

Ein Laserfernseher kann extragroße Bilder mit besserer Bildqualität anzeigen, indem er Laseranzeigetechnologie verwendet, einschließlich Laserprojektion - eine Technologie, die eine Laserlichtquelle mit einer Vollbildprojektion kombiniert.

Vorteile

Augenfreundlich: Das Bild auf dem Bildschirm ist reflektiert und wird nicht direkt auf die Augen projiziert. Daher befinden sich die Betrachter außerhalb des Bereichs starken blauen Lichts und sind keinerlei Blaulichtbelichtung ausgesetzt, wodurch eine Überanstrengung der Augen vermieden werden kann.

Immersives Erlebnis: Das menschliche Auge kann geschätzt etwa eine Million Farben sehen. Das neueste TriChroma-Laserdisplay kann 90 % der für das menschliche Auge sichtbaren Farben reproduzieren, während LED-Fernseher nur 60 % dieser Farbskala erreichen. Laser-TV ist das einzige Display-Produkt, das den BT2020-Standard erfüllt, den Top-Standard für zukünftige TV-Farben.

Gefühl der Präsenz: Beim Laser-TV kann der Zuschauer näher am Bildschirm sitzen (nur 4 Meter bei einem 100-Zoll-Laser-TV), was für ein Fernseherlebnis sorgt, das sich anfühlt, als wäre man selbst dabei. In einer Verbraucherbewertung heißt es: "Sogar bei den Nachrichten fühlt es sich so an, als sei ich mitten drin."

Strom und Kosten sparen: Ein Laser-TV-Gerät bietet einen geringeren Stromverbrauch und eine höhere Kostenleistung als ein LED-TV-Gerät derselben Größe (z. B. beträgt der Preis eines 100-Zoll-Laser-TV etwa ein Viertel bis die Hälfte des Preises eines 100-Zoll-LED-TV), was zu einer Dominanz der Laser-TV-Geräte auf dem Großbildfernsehmarkt führt. Darüber hinaus werden mit einer kürzeren und stabileren Industriekette die Herstellungskosten mit zunehmendem Volumen verwässert, was zu wettbewerbsfähigeren Preisen führt.

Repräsentative Produkte

Hisense 100L9

Der weltweit erste Laser-TV mit RGB-Farbmodell. Harman Kardon Liftable-Audio aus Dolby Atmos verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein privates Heimkino.

Dieses Produkt wird ab August in Nordamerika und Europa verfügbar sein.

Hisense 88L5V

Mit mehr als 100.000 Audioeinheiten im Bildschirm selbst und Ton direkt vom Bildschirm setzt der Hisense 88L5V Sonic Laser-TV die Integration von Ton und Bild um.

Dieses Produkt wurde im Februar in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den osteuropäischen Märkten eingeführt und ist ab jetzt erhältlich.

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell