Hisense und Paris Saint-Germain geben globale Partnerschaft bekannt

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Der international renommierte Fußballverein Paris Saint-Germain gab heute Hisense, das führende Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, als seinen neuesten globalen Sponsor in einer mehrjährigen Partnerschaft bekannt.

Hisense entwickelt seit 51 Jahren preisgekrönte Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, die weltweit verkauft werden. Diese neue Partnerschaft unterstreicht die Mission von Hisense, das Zuschauerlebnis für Fußballfans auf der ganzen Welt zu verbessern. In diesem Sinne wird Hisense mit dem Verein zusammenarbeiten, um seine Produktpalette zu präsentieren.

Mit bahnbrechender Technologie bei Fernseh- und Haushaltsgeräten ist Hisense perfekt positioniert, um den Fans von Paris Saint-Germain das beste Zuschauerlebnis zu Hause zu ermöglichen. Neben der Präsentation der Marke und Produktpalette von Hisense vor einem großen Publikum im Parc des Princes-Stadion und auf der ganzen Welt über Rundfunk, digitale und soziale Kanäle wird Hisense im Rahmen der Partnerschaft dem Verein auch eine breite Palette innovativer Produkte zur Verfügung stellen, um seine Bedürfnisse in den verschiedenen Einrichtungen, einschließlich seines neuen Trainingszentrums, zu unterstützen.

Alex Zhu, der Präsident von Hisense International, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Paris Saint-Germain, einem der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Vereine der Welt. Bei allem, was er tut, hat der Club stets nach bahnbrechender Technik und Innovation gestrebt, was sich perfekt mit der Mission von Hisense deckt, nämlich "wissenschaftliche und technologische Innovation zu verfolgen und Millionen von Familien glücklich zu machen". Wir glauben, dass wir durch diese Partnerschaft das bestmögliche Zuschauerlebnis für Paris Saint-Germain und seine Fans in der ganzen Welt schaffen können."

Dazu Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer bei Paris Saint-Germain: "Wir freuen uns, Hisense in der Paris Saint-Germain-Familie willkommen zu heißen und mit einem so bedeutenden, weltweit führenden Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätehersteller zusammenzuarbeiten. Dies gibt uns die Chance, unsere Fans auf der ganzen Welt zu erreichen und mit ihnen zu interagieren, indem wir eindrucksvolle Erlebnisse und Möglichkeiten schaffen. Wir freuen uns darauf, Hisense bei der Verwirklichung seiner globalen Ambitionen zu unterstützen."

Sébastien Wasels, Geschäftsführer der Region Asien-Pazifik bei Paris Saint-Germain, ergänzte: "Wir sind stolz darauf, mit einer so führenden globalen Marke aus dem asiatisch-pazifischen Raum zusammenzuarbeiten. Dies ist eine bedeutsame Partnerschaft für den Club, die unser wachsendes Engagement in der Region unterstreicht. Wir freuen uns darauf, das Paris Saint-Germain-Erlebnis in die Heime von mehr Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Gemeinsam mit Hisense werden wir auf diese Weise auch unseren Fans in China, wo sich der Hauptsitz von Hisense befindet, näher kommen."

Die heutige Bekanntgabe bekräftigt das kontinuierliche Engagement von Hisense für den Sport durch das Sponsoring bedeutender Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die Partnerschaft mit der FIFA Fußball-WM 2018, der UEFA EURO 2016, den Red Bull Formel-1-Rennen und den Australian Open. Mit dem Sponsoring wird die Präsenz von Hisense auf der Weltbühne gefeiert, wobei seine Produkte in über 160 Länder und Regionen exportiert werden.

Paris Saint-Germain und Hisense standen in den letzten Jahren an der Spitze der Innovation. Nun arbeiten die beiden Marken zusammen, um den Menschen hochwertige Unterhaltung in ihr Zuhause zu bringen.

Informationen zu Hisense

Hisense wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China. In den vergangenen 51 Jahren hat sich Hisense stets an seine Grundwerte "Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" gehalten. Das Unternehmen deckt Bereiche wie Multimedia, Haushaltsgeräte, durch IT unterstütztes intelligentes Informationsmanagement und moderne Dienstleistungsindustrien ab. Heute ist Hisense eine weltweit führende TV-Marke und ein Marktführer in China, Südafrika und Australien. Der Konzern hat 54 Unternehmen und Niederlassungen außerhalb Chinas aufgebaut sowie 14 internationale High-End-Produktionsstätten in China, Europa, Mittelamerika und Südafrika. Außerdem verfügt Hisense über 17 Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit, deren alleiniges Ziel es ist, erstklassige und kostengünstige Produkte zu liefern, die das Leben der Verbraucher verbessern.

Informationen zu Paris Saint-Germain

Der Fußballverein Paris Saint-Germain wurde 1970 gegründet. Seit dem Kauf durch QSI im Jahr 2011 hat er sich zu einem der besten Fußballvereine und einer der bekanntesten globalen Sportmarken der Welt entwickelt. Paris Saint-Germain ist eng mit Paris verbunden, dem Zentrum der Organisation, unter der Philosophie einer einzigartigen Stadt, eines einzigartigen Clubs. Der Verein hat seither in nur sieben Jahren 18 Pokale gewonnen, insgesamt 43 in seiner Geschichte, und ist damit zum erfolgreichsten Fußballclub Frankreichs geworden. Dadurch hat Paris Saint-Germain viele große Spieler angezogen, darunter Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic sowie derzeit Neymar und Mbappé, die beide zu den vier besten Spielern der Welt zählen. Die internationale Popularität des Clubs wächst ständig. Heute ist er einer beliebtesten Vereine der Welt und hat seine Fangemeinde in nur sieben Jahren praktisch aus dem Nichts auf über 90 Millionen Social-Media-Follower ausgebaut. Zudem hat er internationale Büros in Doha, New York und Singapur eröffnet. Der innovative Sportclub, der mittlerweile auch Männer- und Frauenfußball, Handball und Judo umfasst, hat seit 2016 auch E-Sport aufgenommen. Der Gesellschaft etwas zurückzugeben ist für den Verein sehr wichtig, der dazu die Kapazität seiner Stiftung zur Durchführung großer und effizienter Programme drastisch erhöht hat. Eines seiner zahlreichen Projekte ist die Red & Blue School, mit dem Paris Saint-Germain unterprivilegierten Jugendlichen hilft.

