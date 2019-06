Hisense Group

Hisense glänzt als offizieller Sponsor der Endrunde der UEFA Nations League

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Am 5. Juni 2019 beginnt die Endrunde der UEFA Nations League in Portugal. Als offizieller Sponsor gibt Hisense, ein führender Fernseh- und Gerätehersteller, bekannt, dass der portugiesische Profi-Fußballstar Bernardo Silva und die Fußballlegende Deco zur Teilnahme an der Kampagne "Skills Brought to Life" eingeladen werden. Als wirklich globale Marke hat Hisense eine einzigartige Gelegenheit geschaffen, während des Turniers mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Das Finale findet vom 5. bis 9. Juni in Portugal statt, wo Portugal, die Schweiz, England und die Niederlande um den Titel der Meisterschaft kämpfen. Hisense wird während des gesamten Turniers vor Ort präsent sein und die Kampagne "Skills Brought to Life" auf den LED-Boards am Spielfeld, riesigen Stadionbildschirmen und ausgewiesenen kommerziellen Ausstellungsflächen bewerben.

Mit der enormen Menge an Talenten, die während des Turniers zu sehen sind, konzentrierte sich Hisense bei seiner Kampagne darauf, "außergewöhnliche Fußballkünste" der besten Spieler der Welt hervorzuheben. Als zwei der talentiertesten Spieler mit den besten "Skills" der Gegenwart und Vergangenheit sind die Repräsentanten Bernardo Silva und Deco das perfekte Paar, um die Kampagne zu leiten. Beide Spieler haben sich in die Social-Media-Interaktionen von Hisense mit Fußballfans auf der ganzen Welt eingebracht, was vielen ein unvergessliches Erlebnis beschert und gleichzeitig die Stimmung vor dem Turnierfinale fördert.

Die langjährige Tradition von Hisense im Fußball hat gezeigt, was für eine massive Wirkung das Sportmarketing haben kann. Die weltweite Markenbekanntheit von Hisense ist im Laufe der Jahre durch erfolgreiches Sponsoring der UEFA EURO 2016 und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 stetig gestiegen. Im Vorfeld der UEFA Euro 2020 steht der nächste große Schritt von Hisense im Sportmarketing noch aus.

