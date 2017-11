Zürich (ots) -

Der erste Dezember steht vor der Tür. Höchste Zeit, um Freunde und Familie mit einem persönlichen Adventsgeschenk zu überraschen. Der Adventskalender To Go ist mit wenigen Klicks erstellt und wird direkt an die Liebsten verschickt. Die Beschenkten dürfen sich auf 25 Fotos und eine Grussbotschaft in schöner Handschrift freuen. Der Postkarten-Kalender hat ein Format von 17 x 23 cm.

Advent To Go des Schweizer Anbieters Deinkalender ist zurzeit der günstigste Fotokalender auf dem europäischen Markt. Im Preis von Euro 9.90 ist der weltweite Versand inbegriffen.

So einfach wird der Adventskalender erstellt: Am Computer, auf dem Smartphone oder Tablet www.advent-to-go.ch aufrufen, 25 Fotos hochladen, ein Deckblatt aus 9 Sujets auswählen oder ein eigenes Bild hochladen, persönliche Botschaft für die Rückseite des Kalenders verfassen, mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen und Go. Der Ersteller entscheidet, ob der Kalender direkt als Geschenk oder an den Ersteller zur persönlichen Übergabe versandt wird. Der schnelle, persönliche und preisgünstige Adventskalender:

www.advent-to-go.ch

