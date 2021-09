Novavax, Inc.

Novavax nimmt am Fireside Chat bei Devex @ UNGA 76 teil

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire)

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass John J. Trizzino, Executive Vice President, Chief Commercial Officer und Chief Business Officer, am 21. September um 8:50 Uhr bei Devex @ UNGA 76 interviewt wird. Die Veranstaltung wird vom Medienunternehmen Devex ausgerichtet und findet vom 21. bis 23. September per Livestream im Rahmen der Berichterstattung über die 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA 76) statt. Der Covid-19-Impfstoffkandidat von Novavax, NVX-CoV2373, wird ebenso Thema der Diskussion sein wie die Förderung des weltweiten Zugangs zu Impfstoffen.

Die Einzelheiten des Interviews sind wie folgt:

Datum: Dienstag, 21. September 2021 Zeit: 8:50 - 9:05 Uhr Ort: Livestream Titel: Fireside Chat: Ein Bericht über den Stand der Einführung des Covid-19-Impfstoffs Novavax-Podiumsteilnehmer: John J. Trizzino, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Chief Commercial Officer und Chief Business Officer Moderator: Jenny Lei Ravelo, leitende Reporterin, Devex

Weitere Informationen und die Anmeldung zum Kamingespräch finden Sie im Internet:

https://pages.devex.com/devex-at-unga-76.html

