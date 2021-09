GFN

Expansion in den Norden

Bildungsanbieter GFN eröffnet neuen Standort in Kiel

GFN, einer der bundesweit größten Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung, bietet ab sofort in Kiel Weiterbildungskurse für Erwachsene an. Am neuen Standort in der Hopfenstraße, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, bereitet das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg ab sofort Arbeitsuchende auf einen beruflichen Neuanfang vor.

"Mit seiner aktiven Start-up-Kultur und der wachsenden IT-Branche ist Kiel ein moderner Dienstleistungsstandort mit steigendem Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräften" erklärt Nils Manegold, Geschäftsführer von GFN, den Schritt in die nördlichste Großstadt Deutschlands. "Dank unseres Netzwerks aus Bildungspartnern sowie Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche wie Microsoft, Amazon oder SAP profitieren unsere Teilnehmer:innen von einem jederzeit marktaktuellen, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientierten Weiterbildungsangebot."

Fokus auf Förderung fachübergreifender digitaler Kompetenzen

Die Kurse starten ab sofort und es kommen laufend neue Fachrichtungen hinzu. Das Kursangebot ist auf die Anforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt ausgerichtet und legt seinen Schwerpunkt auf Weiterbildungen im IT-Bereich und auf die Förderung fachübergreifender digitaler Kompetenzen. GFN bietet alle Kurse in modularer Struktur an, sodass Teilnehmer:innen je nach Vorwissen oder individuellem Bedarf Module einzeln buchen oder miteinander kombinieren können. Viele der Weiterbildungsangebote sind auch in Teilzeit belegbar.

Pandemie-bedingt finden sämtliche Weiterbildungen aktuell online statt, sodass die Teilnehmer:innen die trainergeleiteten Kurse bequem von zuhause aus verfolgen können. Die für die Kurse notwendige Hardware wird unkompliziert direkt nach Hause geliefert. Ein IT-Support steht den Lernenden jederzeit bei eventuellen Fragen und Problemen zur Seite. Für Arbeitsuchende, die über die Arbeitsagentur einen Bildungsgutschein beantragen, werden alle Kurse zu einhundert Prozent gefördert.

Über die GFN GmbH

Die 1997 gegründete GFN GmbH begleitet als einer der größten Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt liegt auf marktaktuellen IT-Umschulungen und -Weiterbildungen in den Bereichen IT, Marketing und Projektmanagement für Arbeitsuchende sowie auf bedarfsorientierten Coachings. Darüber hinaus bietet die GFN GmbH IT-Trainings für Berufstätige sowie spezielle Unternehmensschulungen an. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Bildungspartnern gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Die GFN GmbH betreibt über 30 Standorte in ganz Deutschland und bietet darüber hinaus ortsunabhängige Kurse und Coachings in digitaler Form an.

