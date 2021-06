GFN

Ab in die Cloud: IT-Weiterbildungsanbieter GFN startet AWS-Schulungen

Heidelberg (ots)

GFN-Trainings ermöglichen es nun auch Arbeitsuchenden, stark nachgefragte Cloud-Computing-Qualifikationen zu erwerben

- GFN damit aktuell einer der ersten deutschen Anbieter der geförderten Weiterbildung im Bereich Amazon Web Services - AWS-Trainings ab sofort an 19 GFN-Standorten in virtuellen Klassenzimmern möglich - Amazon zuletzt mit 45 % Marktanteil meist genutzter Cloud-Computing-Anbieter weltweit

Die GFN GmbH, einer der führenden IT-Weiterbildungsanbieter Deutschlands, bietet Arbeitsuchenden ab sofort Schulungen für die Nutzung von Amazon Web Services (AWS) an. Die Trainings werden an 19 GFN-Standorten im virtuellen Klassenzimmer angeboten und von AWS-autorisierten Trainer:innen durchgeführt. Laut des IT-Analystenhauses Gartner gilt Amazon zuletzt mit 45 % Marktanteil erneut als meist genutzter Cloud-Computing-Anbieter weltweit.

Cloud-Technologien sind weiterhin einer der wichtigsten Eckpfeiler, wenn es um die Digitalisierung von Unternehmen geht. Ein Trend, der bleibt - und wächst. Laut einer Studie von KPMG und Bitcom nutzen bereits drei von vier Unternehmen Rechenleistungen aus der Cloud. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Mitarbeiter:innen mit nachweisbarer Qualifizierung im Cloud Computing. Die GFN ermöglicht es Cloud-interessierten Arbeitsuchenden, sich mit aktuellem Know-how am Arbeitsmarkt zu positionieren und zu behaupten.

Die Schulungen, die Teilnehmende mit einem international anerkannten AWS-Herstellerzertifikat abschließen, wenden sich sowohl an Cloud-Einsteiger:innen als auch an Fachkräfte, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Absolvent:innen sichern sich damit nicht nur einen Nachweis ihrer IT-Fachkompetenz, sondern auch einen Vorsprung im Wettbewerb am Arbeitsmarkt sowie den Zugang zur AWS Certified Community.

Die AWS-Schulungen wurden speziell für Weiterbildungsunternehmen wie die GFN konzipiert, die als bewährter und zuverlässiger IT-Weiterbilder mit einer herausragenden Erfolgsbilanz punkten kann. AWS-Fachexpert:innen stellen regelmäßig die Aktualität und Qualität des Kursangebots sicher.

"Wir freuen uns sehr, dass die GFN als AWS-Trainingspartner zertifiziert wurde - als einer der ersten deutschen Anbieter. Mit dieser Erweiterung unseres Cloud-Schulungsportfolios um AWS, neben Microsoft Azure, ermöglichen wir es unseren Teilnehmer:innen, auch in aktuellen IT-Themen wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen," resümiert Nils Manegold, Mitglied der Geschäftsführung.

Im Bereich der geförderten Weiterbildung bietet die GFN die Schulungen AWS Solutions Architect und SysOps Administrator ab Juli an. Weitere Trainings werden im Laufe des Jahres folgen. Berufstätige und Unternehmenskunden können bereits aus verschiedenen AWS-Trainings und -Zertifizierungen wählen.

Über die GFN GmbH

Die 1997 gegründete GFN GmbH begleitet als einer der größten Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt liegt auf marktaktuellen IT-Umschulungen und -Weiterbildungen in den Bereichen IT, Marketing und Projektmanagement für Arbeitsuchende sowie auf bedarfsorientierten Coachings. Darüber hinaus bietet die GFN GmbH IT-Trainings für Berufstätige sowie spezielle Unternehmensschulungen an. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Bildungspartnern gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Die GFN GmbH betreibt über 30 Standorte in ganz Deutschland und bietet darüber hinaus ortsunabhängige Kurse und Coachings in digitaler Form an.

