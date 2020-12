Thermo Fisher Scientific

Thermo Scientific Cryo-TEM Tundra macht Kryo-Elektronenmikroskopie auch für Anwender ohne spezielle Vorkenntnisse verfügbar

Neues Modell überwindet die Grenzen von Kyro-EM und bietet dank künstlicher Intelligenz beispiellosen Bedienkomfort zum günstigen Preis

Thermo Fisher Scientific, weltweit führender Partner der Wissenschaft, stellte heute das neue Thermo Scientific Kryo-Transmissionselektronenmikroskop (Cryo-TEM) Tundra vor, das durch seine unübertroffene Kombination aus Bedienkomfort und günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis die Möglichkeiten der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) in der Forschung noch breiter zugänglich macht.

Tundra setzt auf künstliche Intelligenz (KI), gesteuerte Automatisierung und eine neuartige Ladetechnologie, um die Bedienung erheblich zu erleichtern und auch Benutzern ohne spezielle Vorkenntnisse die Möglichkeiten von Kryo-EM zu eröffnen. Die integrierte Kryo-Ladestation ersetzt manuelle Vorgänge und ermöglicht ein rasches, müheloses und stabiles Beladen und Transferieren der Proben zum Mikroskop und somit eine sofortige Untersuchung und Strukturbestimmung. Dank seiner kompakten Stellfläche eignet sich Tundra für die meisten modernen Labore in Standardgröße, ohne dass bauliche Maßnahmen nötig werden. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht mehr Einrichtungen und Pharmaunternehmen strukturelle Einblicke mit biologisch relevanter Auflösung.

"Kryo-EM beschleunigt die Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Dennoch sind entsprechende Geräte für viele Einrichtungen kaum erschwinglich und ohne Vorerfahrung zu kompliziert in ihrer Benutzung", so Trisha Rice, Vice President und General Manager des Bereichs Biowissenschaften bei Thermo Fisher Scientific. "Mit führenden Experten im Bereich Kryo-EM haben wir an der Entwicklung eines Geräts gearbeitet, das nicht nur zuverlässige Ergebnisse erzielt, sondern - was noch wichtiger ist - Kryo-EM einer breiteren Nutzergruppe zugänglich macht."

Tundra vereinfacht Kryo-EM auf vielerlei Weise. Das Gerät bietet:

- KI und gesteuerte Automatisierung, mit deren Hilfe auch Benutzer ohne umfangreiche Vorkenntnisse schnell die Qualität ihrer Proben bestimmen und früher komplexe Arbeitsabläufe leicht bewältigen können. Während die Probe die einzelnen Phasen des Kryo-EM durchläuft, werden die Ergebnisse in einer Art "Ampelform" angezeigt, anhand derer sich schnell die Qualität einer Proben bestimmen lässt. - Eine integrierte Ladevorrichtung, die das Laden der Proben in das Mikroskop im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich erleichtert. Die Probenträger können innerhalb von zwei Minuten ausgetauscht werden. So können die biochemischen Probenbedingungen schnell optimiert werden, da die Ergebnisse sofort überprüfbar sind. - Hohe Auflösungen von bis zu 3,5 Ångström mit einem Durchsatz in 24 bis 72 Stunden.

In nur fünf Jahren hat Kryo-EM die strukturbiologische Forschung revolutioniert, nachdem sie von der Fachzeitschrift Nature zur Methode des Jahres 2015 gekürt wurde. Das Verfahren ermöglicht aufschlussreiche Forschungserkenntnisse, und drei Pioniere der Kryo-EM erhielten 2017 den Chemienobelpreis für ihre Grundlagenarbeit zu diesem Thema.

Thermo Fisher fördert weiterhin Innovation im Bereich Kryo-EM zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und beschleunigt damit die Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Tundra vervollständigt das Kryo-TEM-Produktangebot von Thermo Scientific durch ein kostengünstiges Gerät, das sich auch ohne spezielle Vorkenntnisse bedienen lässt. Es steht damit in einer Reihe mit dem Thermo Scientific Kryo-TEM Glacios, einer vielseitigen Lösung für die Einzelpartikelanalyse (Single Particle Analysis, SPA) durch Kryo-EM im Mittelsegment, und dem Thermo Scientific Kryo-TEM Krios, einem leistungsstarken TEM für maximale Leistung und Produktivität. Alle drei Kryo-TEM können unabhängig voneinander oder in Kombination genutzt werden und bieten für alle Forschungsanforderungen die richtige Lösung.

