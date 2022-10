Heiße Flüssigkeit verbrüht

Norderstedt (ots) - Unter dem Motto "Advent, Advent - es brennt!" steht in diesem Jahr der bundesweite "Tag des brandverletzten Kindes" am 7. Dezember. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit kommt es häufig zu Unfällen mit Kerzen, heißen Flüssigkeiten und heißen Flächen. Der "Tag des brandverletzten Kindes" ...

mehr