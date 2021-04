Beeftea Group

Terminhinweis MEET THE BEEF - Trend Talk, 27. Mai 2021

"Green Meetings: Sind nachhaltige und CO2-freie Events eine Utopie? Ein Konzern zeigt auf, wie es funktioniert!"

Viele Veranstalter wollen nachhaltige Events durchführen, wissen aber nicht wie. Die Chefetage fragt sich: "...soll ich etwa wie Greta Thunberg mit dem Segelboot anstatt mit dem Flugzeug anreisen?". Die Finanzabteilung befürchtet eine Kostenexplosion.

"Green Meetings" liegen im Trend und entsprechen dem Wunsch von Veranstaltern und Teilnehmenden nach umweltfreundlichen und klimaneutralen Events. Doch was funktioniert und was nicht?

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, 10.00 - 11.00 Uhr wird live eine neue Ausgabe des Digitalformats MEET THE BEEF - Trend Talk der Event- und Digital Agentur BEEFTEA group ausgestrahlt. Das Thema der Sendung lautet: "Green Meetings: Sind nachhaltige und CO2-freie Events eine Utopie? Ein Konzern zeigt auf, wie es funktioniert!"

Im Trend Talk, moderiert von Andreas Grunszky, Geschäftsführer der BEEFTEA group, erfahren die Zuschauer von Jörn Eßlinger, Head of Commercial Activations, Partnerships & Asset Management bei Coca-Cola European Partners, wie der Konzern seine Jahresauftakt-Veranstaltung mit mehr als 1.600 Personen erstmals klimaneutral umsetzte. Was waren die Herausforderungen, Stolpersteine und Learnings?

Ebenfalls beim Trend Talk dabei sein wird Christoph von Below, Head of Sustainability der BEEFTEA group. Er hat Coca-Cola bei der Umsetzung des ersten CO2 freien Events begleitet.

BEEFTEA group ist eine für nachhaltige Events zertifizierte Agentur und hat erfolgreich das ecovadis CSR-Audit absolviert. "Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen in der Eventbranche eine immer wichtigere Rolle. Wir haben unser Nachhaltigkeitsengagement unabhängig und professionell bewerten und zertifizieren lassen. BEEFTEA ist damit der Partner für nachhaltige Events", sagt Andreas Grunszky, Geschäftsführer der BEEFTEA group.

Im kommenden MEET THE BEEF - Trend Talk erfahren die Zuschauer daher auch, wie das Zusammenspiel zwischen Agentur und Veranstalter funktioniert und wie die Agentur die Eventplaner konkret unterstützt.

Die Teilnahme am MEET THE BEEF - Trend Talk ist kostenfrei.

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG unter www.meet-the-beef.de

BEEFTEA group ist eine Agentur für Live- und Digital Events mit Sitz in Berlin, Hamburg und Köln. Das Team um den Geschäftsführer Andreas Grunszky berät sowohl Unternehmen des deutschen Mittelstands als auch Konzerne in ihrer in- und externen Kommunikation. Schwerpunkte sind die Organisation und Durchführung von Live-Events sowie der Bereich digitale Medien. Zu den Kunden der Agentur gehören unter anderem Coca-Cola, Shell und der Cornelsen Verlag.

Über den MEET THE BEEF - Trend Talk:

Digitaler Live-Podcast rund um Themen der Digitalisierung von Events.

Der MEET THE BEEF - Trend Talk zeigt in seinen regelmäßigen digitalen Live-Sendungen Lösungen, Tipps und Tricks für alle Veranstalter, egal ob auf Agentur- oder Corporate Seite, auf. Moderiert wird der Podcast im Wechsel mit Andreas Grunszky, dem Geschäftsführer der Agentur BEEFTEA sowie Christoph von Below, Büroleiter der Kölner Dependance der Agentur BEEFTEA.

Im Live-Podcast werden wechselnde Talkgäste zu Gast sein, über aktuelle Themen, Trends und Innovationen sprechen und Lösungsansätze aufzeigen. Das Live-Podcast Format lebt aber auch von der Interaktion und dem Engagement der Zuschauer an den Bildschirmen. So können die Zuschauer Themen der Sendung durch vorab eingereichte Fragen oder Themenwünsche mitgestalten. Während des Live-Streamings werden die Zuschauer auf Wunsch live in die Sendung zugeschaltet und haben so die Gelegenheit, aktiv die Sendung durch Fragen oder Statements mitzugestalten.

Vielen Kollegen- und Kolleginnen ist das Format "MEET THE BEEF - Trend Talk" vielleicht noch von der Branchenmesse "BOE Best of Events" in Dortmund bekannt. Hier hat BEEFTEA bereits 2014 mit seinem Format und den Themen rund um die Digitalisierung von Events für Furore in der Branche gesorgt da zum damaligen Zeitpunkt die Kombination von Online mit Event für viele Branchenkollegen noch eher Neuland war."

Zukünftig wird der Live-Podcast Format vom Berliner Büro der Agentur BEEFTEA group GmbH gesendet.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

www.meet-the-beef.de

