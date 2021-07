portfolio concept GmbH

Aktuelle Allzeithochs bedeuten kein Ende der Aktienrally

Top-Vermögensverwalter Portfolio Concept sieht weiteres Kurspotenzial für 2. Halbjahr 2021

Köln (ots)

Die Finanzmärkte haben Corona überstanden und neue Allzeithochs erreicht. Trotz Ungewissheit über den künftigen Pandemieverlauf sieht Titus C. Schlösser, Geschäftsführer des Kölner Vermögensverwalters Portfolio Concept, gute Chancen für weitere Kursgewinne am Aktienmarkt. Portfolio Concept erhielt im Juli vom Wirtschaftsmagazin "Capital" die Bestnote als "Top-Vermögensverwalter". "Das ist für uns ein Anreiz, weiterhin individuelle Lösungen zu entwickeln und effiziente Depots zu verwalten", freut sich Schlösser und zeigt Trends für das zweite Halbjahr auf: 1. Aktuelle Allzeithochs bedeuten kein Ende der Aktienrally Die Chancen stehen gut, dass die Aktienkurse im zweiten Halbjahr weiter steigen: Die Weltwirtschaft boomt und die Konsumnachfrage hält an. In der anhaltenden Niedrigzinsphase sind Anlagealternativen rar. Aktuelle Allzeithochs an den Aktienmärkten bedeuten nicht das Ende der Rally. Anlegern raten wir zur breiten Diversifikation der Portfolios. 2. Reale Renditen fallen weiter Die EZB hat im Juli das Inflationsziel von "unter, aber nahe 2 %" auf "glatt 2 %" angehoben. Sparern, die Geld auf Konten horten, drohen neben dem Negativzins auch eine länger anhaltende Geldentwertung und somit fallende reale Renditen. Sparer sollten eine Geldinvestitions-Strategie entwickeln. 3. Aktives Vermögensmanagement ist gefordert Aktives Management des Vermögens wird wichtiger. Während im ersten Halbjahr der Aktienmarkt gestiegen ist, wird in den kommenden Monaten die richtige Selektion von Aktien bedeutsamer. Künftig werden Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell, nachhaltigem Wettbewerbsvorteil und qualitativ hochwertigen Bilanzen profitieren. 4. Steigende Volatilität lässt sich professionell nutzen Wir rechnen bis Ende 2021 mit zunehmenden Kursschwankungen am Aktienmarkt, die wir als Chance für langfristiges Investieren nutzen. Selbstverständlich fließen neue Erkenntnisse zum Pandemieverlauf oder der Geldpolitik in unser Management ein. Mit einem aktiven Investmentansatz und konsequentem Risikomanagement lassen sich Potenziale der Kapitalmärkte im zweiten Halbjahr erfolgreich nutzen.

Original-Content von: portfolio concept GmbH, übermittelt durch news aktuell